Глава Екатеринбурга Александр Высокинский может покинуть свой пост в понедельник

Александр Высокинский занимал должность главы города с 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слухи об отставке нынешнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского ходят уже около месяца. Тогда же появилась информация о том, что его сменит первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. В нашем регионе он работает с 2012 года. Ранее Алексей Орлов занимал должность заместителя председателя Правительства Свердловской области, а затем заместителя главы Совета по инвестициям.

- Около месяца назад Алексей Орлов прошел собеседование в администрацию президента, и его кандидатура была утверждена, - рассказывает источник «КП-Екатеринбург» близкий к аппарату президента. - Алексей Орлов должен был стать исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга еще 12 декабря.

Однако по каким-то причинам эти сроки сдвинулись. По последней информации, о своей отставке Александр Высокинский может обьявить уже завтра.

- Да, это действительно может случится уже в понедельник, 21 числа, - уточняет собеседник «КП-Екатеринбург».

После своего ухода Александр Высокинский должен занять должность заместителя губернатора Свердловской Области. А уже с нее уйдет в государственную думу.

ДОСЬЕ КП

Александр Высокинский родился в Свердловске 24 сентября 1973 года. В 1996 году он закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Через три года закончил аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. С 1999 года он является кандидатом экономических наук.

Первым место работы Александра Высокинского стало НПО «Автоматики». В декабре 2000 года он становится начальником отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Комитета по экономике, через несколько месяцев – заместителем председателя Комитета. В мае 2002 его назначили на пост председателя Комитета.

Политическая карьера Александра Высокинского началась в 2008 году, когда он приступил к исполнению обязанностей в должности заместителя Главы Екатеринбурга. Позднее он стал заместителем главы Администрации города. А с февраля 2016 года, до назначения мэром работал вице-премьером областного правительства, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга».

Александр Высокинский один из разработчиков и координаторов Стратегического плана развития Екатеринбурга, рассчитанного до 2025 года.

Должность главы Екатеринбурга Александр Высокинский занимал больше двух лет – с 25 сентября 2018 года.

Сейчас Александру Высокинскому 47 лет. У него есть жена и двое сыновей.