«Много снега - это хорошо для урожая»: Алексей Орлов ответил на критику о плохой уборке снега в Екатеринбурге

Сегодня в администрации Екатеринбурга кандидаты на пост мэра проходят собеседование. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Алексей Орлов, который временно занимает пост мэра Екатеринбурга, ответил на критику о плохой уборке снега в городе. Напомним, уральскую столицу с начала января сильно завалило осадками, однако дороги и тротуары были не чищены, дворы оставались в сугробах. Хотя мэрия каждый день отчитывалась, сколько тонн снега они вывозили, но жители города продолжали жаловаться. Даже свердловская прокуратура подключилась и потребовала от городских властей приступить к чистке улиц.

- Мы живём на Урале. И у нас климат предполагает и дождь, и грязь, и жару. Мы должны быть готовы ко всему. Естественно, это предполагает хорошую работы коммунальных служб и ГИБДД, - отметил врио мэра города Алексей Орлов.- Много снега - это же хорошо для урожая. Много снега - хорошо для почвы, она будет увлажнена.

Кроме того, временно исполняющий обязанности градоначальника заявил, что в регионе ощущается нехватка воды - порядка 8 миллионов кубометров. Воду даже приходилось брать в других регионах. К счастью, после обильных снегопадов надобность в этом отпадет.

Напомним, Алексей Орлов занимает пост врио мэра с конца декабря 2020 года. В прошлом чиновник работал заместителем губернатора области. Сейчас в Екатеринбурге выбирают человека, кто займет место у руля города на ближайшие годы. Кандидатура Орлова в фаворитах. Помимо него в гонке за место градоначальника принимают участие еще 39 человек, в числе которых есть журналист 41 канала Юрий Шумков, бизнесмен Евгений Лоскутов, общественница Анна Балтина, проводник на железной дороге Наиб Бабаев.

Сегодня, 2 февраля, в здании администрации кандидаты проходят этап собеседования. Комиссия решает, кто может пройти дальше и претендовать на пост мэра Екатеринбурга.