Алексей Орлов сбежал от журналистов, как только стал мэром Екатеринбурга

Никто из журналистов не смог задать новому мэру свой вопрос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня у Екатеринбурга появился новый мэр. Правда, тут обошлось без сюрпризов. Им стал Алексей Орлов, который до 22 декабря был первым заместителем губернатора Свердловской области, а затем поменялся должностями с Александром Высокинским - предыдущим мэром.

Пару месяцев он руководил городом с приставкой "врио" - то есть временно исполняющий обязанности. А сегодня, 9 февраля, депутаты Гордумы единогласно выбрали его уже полноценным новым мэром.

Прежде чем это случилось Алексей Орлов почти час объяснял депутатам, как именно он собирается развивать Екатеринбург. Но уже после заседания, когда его обступили журналисты, новый мэр был лаконичен - дал небольшой комментарий и прежде чем поступили новый вопросы поспешил удалиться.

- Обязуюсь работать на благо жителей во взаимодействии с депутатами городской думы. Искренне благодарю депутатов за поддержку. Это колоссальный кредит доверия. Меня поддержал 31 депутат. Против не проголосовал никто. Поэтому конечно же каждый депутат представляет свою аудиторию, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга и ушел.

Хотя вопросов и по уборке снега, и другим наболевшим проблемам города у журналистов хватало.