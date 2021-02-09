У Екатеринбурга новый мэр. Депутаты Городской Думы выбрали им Алексея Орлова, то есть того, кто и исполнял обязанности мэра после досрочной отставки Александр Высокинского.В отличие от двух предыдущих мэров Екатеринбурга – Александра Высокинского и Евгения Ройзмана – Алексей Орлов родился не в столице Урала. Родом он из соседней Тюменской области из поселка Пенья.В 1984 году Орлов учился в Сибирском автодорожном институте. Затем была служба в армии. После демобилизации будущий мэр Екатеринбурга поступил в Омский сельскохозяйственный институт, где изучал «Экономику и организацию сельскохозяйственного производства». Свое образование он продолжил уже в Тюменской высшей школе МВД РФ, где изучал «Правоведение».С 1993 по 2005 год Алексей Орлов служил в милиции. Дослужился до звания подполковника. Его политическая карьера началась в 2005-м, когда он стал первым замом мэра Тобольска, которым в тот момент был Евгений Куйвашев – нынешний губернатор Свердловской области.После этого продвижение по службе Евгения Куйвашева отражалось и на карьере Алексея Орлова. Так, в 2007-м Куйвашев возглавил администрацию Тюмени, Орлов стал его замом. А в 2012 году, когда Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области, Алексей Орлов стал заместителем председателя правительства региона. В 2017 году он перешел на должность первого зама губернатора.В правительстве Алексей Орлов отвечал за экономику и инвестиции и крупные международные мероприятия региона, такие, как промышленная выставка «Иннопром».А 22 декабря 2020 года стал врио главы Екатеринбурга. Сам предыдущий мэр города, Александр Высокинский, в свою очередь занял его должность и стал первым заместителем губернатора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБез сюрпризов: новым мэром Екатеринбурга стал Алексей ОрловПосле отставки Александра Высокинского он ушел с должности первого заместителя губернатора, чтобы стать исполняющим обязанности мэра (Подробнее)