Депутаты Гордумы почти единогласно проголосовали за кандидатуру Орлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сенатор Российской Федерации Аркадий Чернецкий, возглавлявший уральскую столицу с 1992 по 2010 годы, направил правительственную телеграмму, в которой поздравил Алексея Орлова с избранием на должность Главы Екатеринбурга.

- Уважаемый Алексей Валерьевич! Поздравляю вас с избранием на должность Главы Екатеринбурга! Основанный почти 300 лет назад Татищевым и де Генниным, наш город имеет славную историю, динамично развивается сегодня и уверенно смотрит в будущее. Екатеринбург был и остаётся одним из крупнейших центров промышленности, науки, образования, логистики, бизнеса и культуры страны. Екатеринбуржцы – высокообразованные, трудолюбивые люди – ценят и любят свой город и предъявляют его руководителям высокие требования! – говорится в тексте поздравления.

В отличие от двух предыдущих мэров Екатеринбурга – Александра Высокинского и Евгения Ройзмана – Алексей Орлов родился не в столице Урала. Родом он из соседней Тюменской области из поселка Пенья.

В 1984 году Орлов учился в Сибирском автодорожном институте. Затем была служба в армии. После демобилизации будущий мэр Екатеринбурга поступил в Омский сельскохозяйственный институт, где изучал «Экономику и организацию сельскохозяйственного производства». Свое образование он продолжил уже в Тюменской высшей школе МВД РФ, где изучал «Правоведение».

С 1993 по 2005 год Алексей Орлов служил в милиции. Дослужился до звания подполковника. Его политическая карьера началась в 2005-м, когда он стал первым замом мэра Тобольска, которым в тот момент был Евгений Куйвашев – нынешний губернатор Свердловской области.

После этого продвижение по службе Евгения Куйвашева отражалось и на карьере Алексея Орлова. Так, в 2007-м Куйвашев возглавил администрацию Тюмени, Орлов стал его замом. А в 2012 году, когда Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области, Алексей Орлов стал заместителем председателя правительства региона. В 2017 году он перешел на должность первого зама губернатора.

В правительстве Алексей Орлов отвечал за экономику и инвестиции и крупные международные мероприятия региона, такие, как промышленная выставка «Иннопром».