Пиарщик отца Сергия (Романова) Всеволод Могучев вышел из спецприемника после шести недель ареста. 29 декабря он был задержан во время штурма Среднеуральского женского монастыря. В канун Нового года Могучева арестовали за сопротивление сотрудникам полиции, после этого последовали два ареста за публикацию экстремистских роликов на Youtube. Тогда же и выяснилось, что он является членом масонской ложи.Басманный суд столицы арестовал раскольника на два месяца, ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса, в том числе – в склонении к суициду. Накануне в Мосгорсуде рассмотрели апелляцию по делу Сергия, но бывшего схиигумена оставили в СИЗО № 4.Напомним, что в защиту Сергия выступали его знаменитые послушники Мария Шукшина и Павел Дацюк. Они обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили российского лидера разобраться в ситуации.- Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. Мы любим нашу Родину, и не хотим, чтобы эта ситуация переходила в политическое русло, - говорится в письме к президенту России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)