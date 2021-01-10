Спустя две недели после ареста опального отца Сергия (Романова) его известные послушники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение к главе государства подписал хоккеист Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. В своем письме они попросили президента разобраться в сложившейся ситуации, а также «незаконном заключении под стражу схиигумена».Отлученный от церкви священник был задержан на территории Среднеуральского монастыря в ночь на 29 декабря. Спецоперацию провел центральный аппарат СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии и спецназа МВД. 65-летнего раскольника удалось оперативно вывезти на допрос, а после доставить в Басманный суд, где его арестовали на два месяца. Романову предъявлены обвинения по трем статьям, в том числе – в склонении к самоубийству. По версии следствия, жертвами священника едва не стали десять монахинь. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.- Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. Мы любим нашу Родину, и не хотим, чтобы эта ситуация переходила в политическое русло, - говорится в письме к президенту России.Стоит отметить, что в конце 90-х Николай Романов отбывал наказание за разбой, в ходе которого он с подельниками убил человека. Тогда суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Романов отбывал срок в колонии Нижнего Тагила.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)