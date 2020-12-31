Защита опального отца Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, обжаловала арест бывшего схимонаха. Напомним, Басманный суд города Москвы принял решение заключить раскольника под стражу на два месяца.Как рассказал ТАСС адвокат Иван Миронов, защита бывшего схиигумена уже подала апелляцию на решение об аресте Сергия. Отметим, что в Мосгорсуде, а также в Басманном суде Москвы «КП-Екатеринбург» рассказали, что документы по апелляции к ним еще не поступали. Возможно, адвокаты опального отца Сергия отправили их по почте.Напомним, экс-схимонаха обвиняют по трем статьям УК, среди которых склонение к суициду.Фигура бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря в очередной раз привлекла к себе внимание после ночного штурма обители. В монастырь нагрянул ОМОН, который задержал раскольника, захватившего обитель. После этого обыски в помещениях монастыря и келье отца Сергия провел СКР. Вскоре после задержания отца Сергия этапировали в Москву. Теперь его делом занимается Главное следственное управление СК России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)