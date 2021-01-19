На нечищеные улицы и дороги Екатеринбурга жители мегаполиса жалуются который день. Хотя чиновники ежедневно и отчитываются о том, сколько тонн снега вывезли, сколько техники выехали на уборку. Сотни тракторов пытаются справиться с последствиями осадков.- Днем, 19 января, районные службы благоустройства задействуют 356 дорожных рабочих и 165 единиц спецтехники (22 комбинированные дорожные машины, 41 трактор, 4 снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 63 самосвала, 15 грейдеров, 6 бульдозеров), - отчитались в администрации Екатеринбурга. - За последние сутки сотрудники городских служб убрали 10 тысяч 206 тонн.Из-за плохо очищенных магистралей в уральской столице образуются пробки, на дорогах наледь и колея. Что уже говорить о тротуарах.На проблему обратили внимание не только горожане, но сотрудники свердловской прокуратуры, в начале недели организовали проверку. Нашли несколько нарушений в качестве уборки улиц.- Улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки, выразившиеся в наличии рыхлого снега и зимней скользкости на покрытии проезжей части после окончания снегопада, снежных валов на бортовом камне, снежных валов ближе 10 метров от пешеходных переходов и ближе 20 метров от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Врио мэра Екатеринбурга Алексею Орлову вынесли требования устранить нарушения. В прокуратуре отметили, что теперь проверки будут регулярными до конца зимы.В администрации Екатеринбурга сказали, что пока не комментируют эту ситуацию.