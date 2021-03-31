«Тюрьмы ему не избежать»: стрелка, убившего двух девушек на Уктусе, признали вменяемым

Александров убил девушек, чтобы отомстить за издевательства в школьные годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уктусский стрелок Алексей Александров, который в августе 2018 года убил в Екатеринбурге двух девушек, вновь признан вменяемым. К такому выводу пришли специалисты Свердловской областной психиатрической больницы № 6. Повторная экспертиза была назначена Вторым апелляционным судом Санкт-Петербурга, до этого Алексея Александрова признали виновным и назначили пожизненный срок.

- Врачи не нашли изменений в состоянии Александрова, которое изучалось в 2019 году. Теперь реального срока ему в любом случае не избежать, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

Вечером 25 августа 2018 года Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова отправились на гору Уктус, чтобы выпить вина и поесть пиццы под звездным небом. Погода позволяла устроить пикник на траве, и девушки намеревались провести там всю ночь.

Ксения и Наталья были лучшими подругами. Фото: предоставлено родственниками

Утром изувеченные тела девушек нашли грибники, Ксения была мертва, Наталья скончалась через неделю в реанимации. Выйти на след убийцы удалось лишь в конце 2019 года. При изучении форумов для любителей пневматики было замечено сообщение от пользователя, который интересовался модификацией модели винтовки, используемой при расстреле.

На допросе Александров пояснил, что руководствовался «программой возмездия», а свою голову и вовсе называл «буфером» и «системой», которая обнаружила двух целей.

В суде выяснилось, что Алексей всю жизнь был тихоней, а во время учебы в школе и техникуме подвергался нападкам сверстников. Это и превратило его в «бомбу замедленного действии».

- Велосипед оставил у дерева, достал разгрузку, собрал винтовку, - рассказал во время следственного эксперимента Александров. – Затем поднялся на вершину. Были обнаружены две цели. «Программа возмездия» определила их как враждебные для работы системы. Была дана команда «огонь».

Несмотря на то, что сам он отрицает наличие контрольных выстрелов, родители Ксении Солтановой знают о том, что их дочь добивали выстрелом в глаз.

- Всего я выстелил восемь раз. Стрелял только в головы. Потом оттащил тела в лес. Одна девушка еще дышала Наталья, но я понимал, что она не выживет, - сказал Александров, когда в декабре 2019-го его в наручниках доставили на место убийства.

Место, где нашли тела Фото: Олег ГАЛИМОВ

Семьи девушек уверены, что ходатайство адвоката Александрова о повторной экспертизе лишь затягивало процесс.

- Я с самого начала знала, что он не дешевнобольной, - объясняет Алина Солтанова. – Я рада, что специалисты доказали это. Он убил наших красавиц, пусть теперь отвечает.

Апелляцию по делу Александрова рассмотрят 13 апреля.

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