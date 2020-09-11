Уктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерей

Александров ответил на вопросы в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся.

Место убийства девушек Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ранее показания по делу давали друзья детства Александрова и его классная руководительница. Все они подтвердили информацию о том, что Алексея били и унижали в школьные годы. Сам стрелок писал в объяснении, что его детство было «очень сложным».

- У меня было сложное детство. Не было друзей, постоянно были проблемы с окружающими. Учеба в школе сопровождалась постоянным стрессом. Я часто представлял, как сажусь в бронетехнику и наказываю своих обидчиков, - говорится в объяснении мотива убийства.

В своих показаниях Александров признался, что над ним издевались в детстве другие дети. Он мечтал отомстить обидчикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

СИСТЕМА ОБНАРУЖИЛА ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ МЕШАЛИ ЕЕ РАБОТЕ

Дача показаний стрелка превратилась в фарс. Александров не смог связать и двух слов, отвечая на вопросы своих же адвокатов. Матери Натальи и Ксении со слезами на глазах слушали, как их любимых дочек убивали в темноте.

- Что вы делали 25 числа? – спросил Александрова его адвокат.

- Кто, я?

- Да, вы.

Я не помню.

- Расскажи, что помнишь.

- Не знаю, с чего начать.

После этого Александров вовсе замолчал, словно не понимал, что происходит вокруг и где он находится.

- Помню, что вечером в 19:00 вышел в гараж. Там взял пневматическую винтовку, и с ней отправился на Уктус. И там все произошло.

- А что там произошло? – уточнил судья.

- Убийство двух человек.

- Давайте по порядку.

- Помню, как закрывал гараж.

- Да что тебя смущает то?! Отвечай нормально, - раздраженно сказал адвокат подсудимого.

В итоге Александров отказался давать показания и гособвинитель был вынужден зачитать его показания после задержания.

Чистосердечное признание:

- 25 августа 2018 года выдвинулся на Уктус. Произвел 8 выстрелов по девушкам из винтовки 6,35 мм. Перенес тела. Далее было выдвижение в сторону дома. Я взял винтовку в гараже на переулке Базовом. Погрузил все в рюкзак, поехал на Уктус. У гостиницы оставил велосипед и выдвинулся к лыжным подъемником. В ходе обследования программа центрального процессора выявила цели. Они наносили урон центральному буферу хранения. Наталья и Ксения сидели лицами к городу, я был сзади. Команда от процессора дала команду "огонь", но произошла осечка. После проверки я переместился на правый фланг и решил нажимать на спусковой крючок сильнее. Пробовал новую стратегию и нажать без усилия. Но винтовка снова не выстрелила. Потом я подошел как можно ближе. Я выстрелил Наталье в голову два раза, потом дважды в Ксению, потом снова два раза выстрелил в Ксению. Всего выстрелил не менее 8 раз.

Александров отказался отвечать на вопросы участников процесса Фото: Олег ГАЛИМОВ

Также Александров нарисовал схему, на которой указал, откуда стрелял и куда перетащил тела девушек.

- Я подошел к одной из девушек, чтобы выключить телефон. Я ошибся, не забрал из телефонов жертв аккумуляторы. Обе жертвы еще были живы, дышали. Я надел перчатки и перетащил их в лес. Была еще бутылка вина, ее я тоже перетащил к телам. Потом я вернулся к велосипеду и поехал в гараж. По дороге домой я выбросил ствол винтовки в реку Исеть в районе парка им. Маяковского. Место это готов показать. Преступление совершил один, мне никто не давал советы. Девушек не знал, имена их узнал из СМИ. Искал потом могилу Натальи. На их месте должен был быть я. А они - должны были жить. Все события помню хорошо.

Во время следственного эксперимента Алесандров показал следователям, куда выбросил перчатки и ствол винтовки. Также был проверен гараж, который использовался в качестве оружейного склада.

В своих показаниях Александров указал, что убивал с расстояния пяти метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ САМ, НО ПОЗЖЕ

В своих показаниях Александров отмечает, что должен был сделать контрольные выстрелы в головы. Но не смог и покинул склон горы.

- Я знал, что должен умереть. Но позже. Я видел, что девушки еще дышали, но шансов выжить у них нет. Суть предъявленных обвинений понятно. Вину признаю частично. Я не согласен с квалификацией «Убийство двух человек из хулиганских побуждений». Девушек я убил для очищения буфера обмена. В период учебы с 3 по 9 класс меня унижали. В техникуме также меня обижали. Избавиться от буфера я не могу, без него я не жилец. Оставалось лишь пойти на убийство или покончить с собой.

После случившегося Александров плохо себя чувствовал и не мог уснуть.

- Прошу отметить мое раскаяние и активное содействие следствию. До этого винтовку я испытывал на доске: лист фанеры пробивало насквозь, - говорится в показаниях Алексея Александрова.

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