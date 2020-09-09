«Я мечтал сесть в бронетехнику и наказать обидчиков»: стрелок с Уктуса объяснил, почему убил девушек

Александров расстрелял Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову из модернизированной пневматической винтовки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела по одному из самых громких преступлений последних лет. В конце лета 2018 года на склоне горы Уктус были расстреляны две подруги Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Задержать предполагаемого убийцу удалось лишь зимой следующего года.

Им оказался инженер ЗиКа Алексей Александров. На первом же допросе он сознался в двойном убийстве и рассказал во всех подробностях, как готовился к расправе. Выяснилось, что он с детства увлекается фотографией и стрельбой. А в школьные годы страдал от унижений и избиений задир.

9 сентября в Свердловском областном суде начали изучать 70 томов уголовного дела. Благодаря этому стали известны показания стрелка, которые он давал во время следствия.

- Для него это был фетиш, - рассказала во время перерыва мать убитой Ксении Солтановой. – Эксперты признали его вменяемым. Но тяга к убийству не утихла. Есть все основания полагать, что он может и хочет это повторить. Он даже не воспринял девочек, как живых существ.

ДЕТСТВО У МЕНЯ БЫЛО СЛОЖНОЕ

При изучении 15-го тома помощник прокурора зачитала несколько цитат из объяснений Александрова. Самые жуткие из них были составлены лично обвиняемым, Алексей написал от руки на восьми листах о своих травмах детства.

Приводим то, что прозвучало в зале суда.

- Хочу сообщить, что я выбросил винтовку. Покупал ее за 12 тысяч рублей. Для совершения преступления я покупал рюкзак и жилет темного цвета. Они лежат дома и в гараже. Также покупал штаны, но я их выбросил после убийства, - сказал спустя две недели после задержания Александров.

После этого стрелка стали проверять на вменяемость. Эксперты пришли к выводу, что он отдает отчет о своих действиях. Но после убийства его психика сильно пошатнулась, и поэтому нельзя с полной уверенностью считать, что его показания верны.

Цитата из «рукописи» Алексея Александрова:

- У меня было сложное детство. Не было друзей, постоянно были проблемы с окружающими. Учеба в школе сопровождалась постоянным стрессом. Я часто представлял, как сажусь в бронетехнику и наказываю своих обидчиков, - говорится объяснении мотива убийства.

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