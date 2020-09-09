Друг детства уктусского стрелка: «Леша приходил ко мне в гости с винтовкой и петардами»

Александрову грозит пожизненный срок. У него есть жена и маленький сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде подошел к концу допрос свидетелей по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Вечером 25 августа 2018 года там были расстреляны в упор Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. За жизнь последней неделю боролись реаниматологи, но, после пяти выстрелов в голову у выпускницы юридической академии не было шансов на спасение.

Выйти на след предполагаемого убийцы удалось лишь зимой следующего года. Им оказался 35-летний инженер Алексей Александров. Следователи вычислили его по многочисленным перепискам на форумах для любителей пневматического оружия.

Девушек расстреляли в упор и оттащили в лес Фото: Олег ГАЛИМОВ

Из показаний свидетелей стало понятно, что мужчина заказывал части для своей винтовки, а после самостоятельно модернизировал ее практически до охотничьего ружья. Возможной причиной расправы над молодыми красавицами являются многочисленные унижения в детском возрасте.

Как оказалось, во время учебы в коррекционном классе Александров вместе с лучшим другом часто подвергался нападкам задир.

- По большей части их донимали после уроков, за пределами школы. Поэтому я не могла повлиять на это. Если честно, не понимаю зачем меня вызвали. Я учила ребенка, а это уже взрослый мужчина. Это был класс "выравнивания". От одного из классов отказался учитель, и меня, по большой просьбе директора, назначили туда. Лешу туда из-за медленного усваивания материала. Там у всех были проблемы со здоровьем. Не физические, а психологические. Таких как Александров принято называть «ботаниками», - пояснила во время дачи показаний бывшая классная руководительница стрелка Римма Сахарова.

Александров признал вину в двойном убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДЕТСТВЕ ХОДИЛ В ГОСТИ С ВИНТОВКОЙ И ПЕТАРДАМИ

В среду, 9 сентября, в качестве свидетеля был допрошен лучший друг подсудимого Сергей Абраменков. Долгое время выйти на связь с ним было невозможно – мужчина уже три года находится под присмотром врачей в психоневрологическом интернате Тавды (Свердловская область). По словам заместителя директора учреждения Натальи Лебедевой, свидетель вменяем и не склонен к вымыслу.

Сейчас интернат находится на карантине из-за коронавируса. Поэтому общение Абраменко происходило по Skype. Разговор с помощником прокурора получился малопродуктивным. А самым «популярным» ответом на вопросы стала фраза «Я не помню».

- Вы давно знаете Александрова? – начал допрос гособвинитель.

- С детских лет. Мы жили на улице Авиационной в одном доме.

- После школы вы продолжили общение?

- Потом лишь по телефону общались.

- А когда разговаривали, вы уже были в интернате?

-Да.

- А вы уверены, что вы именно с Алексеем разговаривали?

- Ну…да. Я его узнал.

- Что Александров рассказывал о себе? Новости?

-Он говорил о себе, о работе. У него жена и ребенок есть.

- Когда вы еще были детьми, Александров увлекался оружием?

- Нет. То есть, не знаю.

- А у Алексея винтовка была?

- Видел ее, когда он приходил ко мне в гости. Он приносил ее с собой. Иногда брал и петарды.

- Как выглядела винтовка помните?

- Нет.

- Александров умел стрелять?

- Не помню. Уже много лет прошло.

- В телефонных разговорах вы тему оружия поднимали?

- Я не помню.

- А когда последний раз звонили ему?

- Вроде бы в прошлом году, когда он еще был доступен.

- Александров когда-нибудь говорил вам, что хочет пострелять в людей?

- Такого я не помню.

- Какие у Алексея в детстве были отношения с одноклассниками?

- Какие-то отношения были. А какие именно – не помню.

В конце допроса свидетель заявил, что уже не помнит какие показания давал следователям СК, так как «принимает таблетки».

ПОКУПАЛ ПУЛИ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

В ходе следствия был определен поставщик пуль, которые были извлечены из тел Ксении и Натальи. Их купили в местном интернет-магазине. Даже здесь Александров сделал все, чтобы не «наследить». Заказывал на вымышленное имя.

- Я продаю пневматические винтовки, пистолеты и пули к ним. Как такового магазина нет, можно оформить доставку или забрать на пункте выдачи. При допросе следователей СКР интересовали сделки за 2018 год. Там были покупки и Алексея Александрова. Он покупал под чужим именем. Писал, что он Казанцев Дмитрий Абрамович. Он покупал банку пуль. Там от 150 до 200 штук. Мне показывали пули, которыми убили девушек. С большой долей вероятности, это именно те, которые покупали у меня, рассказал в суде владелец интернет-магазина Gun66 Константин Дементьев.

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