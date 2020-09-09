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Стрелок с Уктуса покупал боеприпасы под чужим именем

Об этом в ходе суда рассказал владелец магазина по продаже пневматического оружия
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Александров модернизировал пневматическую винтовку так, что скорость пули в 9 раз превышала допустимую норму

Александров модернизировал пневматическую винтовку так, что скорость пули в 9 раз превышала допустимую норму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уктусский стрелок Алексей Александров покупал пули к своей пневматической винтовке под вымышленным именем. В 2018 году он приобрел банку с 200 пулями в интернет-магазине.

- Я продаю пневматические винтовки, пистолеты и пули к ним. Как такового магазина нет, можно оформить доставку или забрать на пункте выдачи. При допросе следователей СКР интересовали сделки за 2018 год. Там были покупки и Алексея Александрова. Он покупал под чужим именем. Писал, что он Казанцев Дмитрий Абрамович. Он покупал банку пуль. Там от 150 до 200 штук. Мне показывали пули, которыми убили девушек. С большой долей вероятности, это именно те, которые покупали у меня, рассказал в суде владелец интернет-магазина Gun66 Константин Дементьев.

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