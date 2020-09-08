Стрелок с Уктуса учился в классе для детей с нарушением психики

Александров признал вину в убийстве Ксении и Натальи. Ему грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагаемый убийца двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурга учился в классе для детей с нарушением психики. Об этом в ходе суда рассказала классный руководитель Алексея Александрова в школе № 102 Римма Сахарова. Пожилая женщина долгое время отказывалась давать показания в качестве свидетеля, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

- Я была классным руководителем Алексея, сама вела уроки русского языка и литературы. Леша всегда был тихим, спокойным и неконфликтым мальчиком. Да, его действительно гнобили сверстники, - рассказала педагог.

За пару часов до этого был допрошен лучший друг Александрова в школьные годы.

Во время суда допросили одного из одноклассников Александрова, он рассказал, что в школе над подсудимым часто издевались сверстники. Фото: соцсети

- Так их вдвоем задирали в школе! Но оба были из нормальных семей, родители всегда приходили на собрания. По большей части их донимали после уроков, за пределами школы. Поэтому я не могла повлиять на это. Если честно, не понимаю зачем меня вызвали. Я учила ребенка, а это уже взрослый мужчина. Это был класс "выравнивания". От одного из классов отказался учитель, и меня, по большой просьбе директора, назначили туда. Лешу туда из-за медленного усваивания материала. Там у всех были проблемы со здоровьем. Не физические, а психологические. Таких как Александров принято называть "ботаниками", - пояснила Римма Сахарова.

ИЗ ПНЕВМАТИКИ СДЕЛАЛ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ

По словам эксперта в области баллистики Виктора Мясникова, мощность винтовки Александрова по своей мощности почти в 10 раз превышала допустимое значение для пневматики. Иными словами, у девушек почти не было шансов выжить после выстрелов в голову с близкого расстояния.

- Я обратил внимание на ствол. Там была самостоятельная резьба. Дело в том, что производитель ее не делал. Значит ствол был изготовлен кем-то другим. Это была индивидуальная доработка. А как вы понимаете, оружие не будет стрелять без перепускного отверстия и ствола. Мощность была гораздо выше, чем которая разрешена. Прибор показал превышение до 26 джоулей при разрешенном показатели в 3 джоуля. Это по сути было охотничье ружье, - рассказал в суде Виктор Мясников.

Ксения и Наталья были лучшими подругами и много времени проводили вместе. Фото: соцсети

СКАЗАНО

Дмитрий СОКОЛОВ, старший инспектор главного отделения криминалистики центрального аппарата Следственного комитета

- По этому делу меня привлекали как специалиста в области оружия. Также при мне были найдены пули в деревьях. Сначала мы искали в Интернете все что касается лиц, которые ищут пневматическое оружие. Меня просили подтвердить, что это была собранная в ручную полуавтоматическая винтовка. По сути, мы искали убийцу через изготовителя пневматики. Было очевидно, что была короткая серия выстрелов. Значит не было перезарядки. А это сужало перечень моделей, которые мог использовать преступник. Позже мы установили сходство между винтовкой и пулями, которые нашли в гараже у Александрова.

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