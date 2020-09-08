Из пневматики сделал охотничье ружье: эксперт рассказал, как уктусский стрелок собирал свою винтовку

Александров признал свою вину в убийстве девушек. Ему грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном суде Свердловской области допросили эксперта по оружию, который привелкался следователями СКР во время расследования двойного убийства на горе Уктус. Речь идет об инженере-механике Викторе Мясниковым.

Он подтвердил, что из предоставленных ему деталей можно было собрать полуавтоматическую пневматическую винтовку. Мясников принял дал показания по конфернец-связи, так как сейчас находится в Крыму.

- Я обратил внимание на ствол. Там была самостоятельная резьба. Дело в том, что производитель ее не делал. Значит ствол был изготовлен кем-то другим. Это была индивидуальная доработка. А как вы понимаете, оружие не будет стрелять без перепускного отверстия и ствола. Мощность была гораздо выше, чем которая разрешена. Прибор показал превышение почти в 9 раз. Это по сути было охотничье ружье, - рассказал в суде Виктор Мясников.

Также экспертам удалось определить тип пуль. Это был калибр 6,35 типа «Воланчик».

- Это были пули, которые достали непосредственно из жертв, - пояснил свидетель.

Напомним, что также по делу Алексея Александрова уже дал показания его одноклассник. Он рассказал, как уктусского стрелка били и унижали в школьные годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе. Задержанным оказался 34-летний инженер Алексей Александров (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф. Спустя 15 месяцев после смерти Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, стало известно имя обвиняемого (подробнее)

«Засветился на форуме для стрелков»: следователь – о том, как поймали обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области опроверг информацию, что Александрова вычислили на турнире по стрельбе (подробнее)