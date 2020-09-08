«В школе Лешу били и унижали»: одноклассник рассказал о детстве уктусского стрелка

Алексею Александрову грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде продолжается рассмотрения дела о двойном убийстве на склоне горы Уктус. 25 августа 2018 года там были расстреляны Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Утром тела девушек нашел грибник: к тому моменту Ксения уже была мертва, а ее подруга скончалась через неделю в реанимации.

Задержать по «горячим следам» убийцу не удалось, дело стало одним из самых сложных не только на Урале, но и во всей стране. Следователям пришлось проверить тысячи образцов ДНК у жителей соседних домов и опросить всех, кто мог знать девушек.

Ксения и Наталья были лучшими подругами. Фото: СОЦСЕТИ

И вот, когда убитые горем родители уже окончательно отчаялись, Следственный комитет и МВД сообщили – убийца пойман. Многие гадали кто же он. Профессиональный киллер? Или бывший спецназовец? Но под маской неуловимого душегуба оказался 35-летний инженер завода имени Калинина Алексей Александров. Муж, отец маленького мальчика и просто «добрый мужик». Так его охарактеризовали бы знакомые. Но на первом же допросе Алексей признался и рассказал, как убивал Наташу и Ксюшу.

Для осуществления своей «мечты» ему понадобилась модернизированная винтовка, очки ночного видения, а также месяцы практики. Как выяснилось, Александров многие месяцы изучал склон горы и регулярно отрабатывал технику стрельбы на деревьях.

Единственным местом, где стрелок «засветился», оказался форум для любителей оружия. Именно там он советовался по настройке «ствола», а также покупал запчасти.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказывал «Комсомолке» руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ В ШКОЛЕ

Во время очередного заседания 8 сентября в суде в качестве свидетелей выступили доставщик пиццы и бывший одноклассник стрелка Алексей Новопашин. Он отметил, что до сих пор не верит, что Александров мог изрешетить молодых девчонок.

- Мы учились с Алексеем вместе 9 лет в школе № 102, - начал Новопашин. - Мы были друзьями. Как человека на тот период могу охарактеризовать его обычным нормальным парнем. Учился он средне. Не могу сказать, что он был любимчиком у кого-то из учителей. Я был знаком с его родителями, не могу сказать, что в его семье есть что-то особенное. В старших классах он начал увлекаться фотографией. Помню, как он таскал с собой пленочный фотоаппарат.

Ожидается, что показания также даст классная руководительница стрелка Римма Сахарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом в ходе допроса выяснилось, что Александрова часто обижали в школе. Но учителя и родители Алексея никак не реагировали на это.

- Знаете, есть задиры, а есть, кого задирают. Вот он был тем, кому доставалось. Это были физические и моральные унижения. Педагоги никак не пытались решить этот конфликт, - добавил одноклассник стрелка. – Я никогда не замечал, чтобы он вымещал свою злость на ком-то. Он всегда казался спокойным. Я до сих пор не верю, что это он убил девушек. У него не было асоциального поведения.

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