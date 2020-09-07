«Способен на сорок выстрелов»: по делу «уктусского стрелка» допросили изготовителя оружия, продавшего комплект для модификации «ствола»

Больше года следователям понадобилось, чтобы выйти на Александрова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова 7 сентября 2020 года допросили важных свидетелей. Один из них - производитель оружия. Следствие считает, что именно этот человек продал предполагаемому преступнику набор для апгрейда, при помощи которого Александров повысил убойную силу своей винтовки.

Федор Вершинин рассказал, что он - индивидуальный предприниматель, занимается металлообработкой и модификацией пневматического оружия. Его предприятие, где дорабатывают «стволы», находится в Ирбите.

По словам Вершинина, лично с Александровым он не встречался. Тот отправил ему деньги через интернет. Интересный момент: переписку с «уктусским стрелком» изготовитель оружия удалил. Но следователю удалось ее восстановить.

Александров в суде 7 сентября 2020 года присутствует лично Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Фамилию Александров я услышал только во время следствия, когда следователь восстановил транзакции, - вспоминает Федор Вершинин.

Оборудование для стрельбы, которое свидетель продал Алексею Александрову, включало в себя ствольную коробку, рукоятку и резервуар высокого давления.

- Туда закачивается воздух, который используется для произведения выстрела, - объяснил бизнесмен, добавив, что такие комплекты обычно покупают те, кто занимается пейнтболом, либо страйкболом. Тот комплект, который он отправил Александрову, еще не являлся оружием.

- Для этого нужно добавить ствол. Но, насколько я знаю, готовые стволы не продают, нужно найти токаря, который бы мог это сделать, - пояснил свидетель.

В ходе расследования силовики показали Федору Вершинину фотографии запчастей оружия, он опознал, что детали это его производства. Свидетель рассказал, что теоретически присоединить данное оборудование к «пневматике» можно и самому. Для этого нужно обладать техническими познаниями и разбираться в оружии.

- Некоторые люди увеличивают мощность, чтобы ходить с таким оружием, например, на птицу, но на крупного зверя - нет, я не слышал, - рассказал свидетель, отвечая на вопросы адвоката родителей погибших девушек.

Вскоре после задержания Александрова СКР публиковал фото из гаража, принадлежащего подозреваемому. Там, в частности, можно было увидеть станок ЧПУ. По-видимому, (хотя официально это не звучало) следствие предполагает, что этот станок использовался для модификации оружия. Видимо, вопрос одного из адвокатов Александрова был связан именно с этим. Юрист спросил у эксперта по оружию, можно ли изготовить ствол для винтовки на таком станке?

Федор Вершинин ответил, что «это было бы абсурдно», но все-таки допустил такую возможность. Свидетель рассказал, что проданный им Александрову резервуар, позволил бы сделать за раз около 40 выстрелов.

На вопрос судьи о том, зачем он изготавливал такие комплекты для оружия, свидетель ответил так:

- Меня просили это сделать страйкболисты, потому что на тот момент на рынке не было оборудования, которое бы могло стрелять свинцовыми пульками, - объяснил изготовитель оружия.

Также по делу «уктусского стрелка» допросили еще одного свидетеля. Им оказался пользователь сайт Gans.ru. Он разместил объявление о продаже монокуляра, после чего продал этот прибор другому «форумчанину» за 75 тысяч рублей. Покупателем оказался Александров.

Девушки собирались встретить рассвет на склоне горы Уктус, но нарвались на Александрова. Фото: соцсети

- Монокуляр предназначен для наблюдения за обстановкой в темное время суток. Его можно закрепить на голове, на шлеме или каске. В основном их используют в страйкболе. Этот прибор находится в свободном гражданском обороте, - объяснил свидетель.

Напомним, что в суде рассматривается дело 35-летнего инженера Завода имени Калинина Алексея Александрова. Следствие полагает, что мужчина 25 августа 2018 года расстрелял на склоне горы Уктус в Екатеринбурге двух девушек – Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову, которые устроили здесь пикник.

Ксения от полученных ранений скончалась на месте преступления, Наталью в критическом состоянии доставили в городскую больницу №24, где она через неделю скончалась, не приходя в сознание.

Больше года понадобилось сыщикам, что установить личность и задержать подозреваемого в двойном убийстве. Все это время Александров жил с семьей в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге, у него есть супруга и маленький ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уктусский стрелок, обвиняемый в убийстве двух девушек, утопил оружие в Исети. Алексей сам показал следователям, куда выбросил ружье (подробнее)

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе. Задержанным оказался 34-летний инженер Алексей Александров (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф. Спустя 15 месяцев после смерти Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, стало известно имя обвиняемого (подробнее)