Алексея Александрова подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 7 сентября 2020 года началось очередное заседание по делу уктусского стрелка.

Обвиняемый - инженер ЗиКа 35-летний Алексей Александров. По версии следствия именно он 25 августа 2018 года расстрелял из на склоне горнолыжного комплекса Уктус двух девушек. Подргуи Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова в тот день устроили на склоне горы пикник, чтобы встретить закат…

Ксения и Наталья в тот вечер хотели просто встретить закат на Уктусе.

Ксения умерла в тот же вечер на месте от открытой раны головы. Наталью в критическом состоянии увезли в 24-ю городскую больницу. Неделю медики боролись за ее жизнь. Но спасти так и смогли.

Сыщика искали стрелка год и три месяца. В итоге вышли на Александрова. Все это время «снайпер» жил вместе с женой и маленьким сыном.

- К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал «ствол», производил съёмку территории при помощи квадрокоптера, - рассказывал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В его квартире нашли части пневматической винтовки, из которой он расстрелял девушек. На допросе Александров во всем сознался. По его словам, он не выбирал жертв специально. Просто он увидел на горе двух девушек и решил их хладнокровно расстрелять.

- Оружие из которого нашли в Исети на глубине трех метров, - говорит «КП-Екатеринбург адвокат Владимир Щупов. – Место, куда было сброшено ружье, показал сам Александров.

Однако у ружья был спилен ствол, поэтому следователям придется потрудится, чтобы доказать, что это именно то оружие.

Кроме того, во время заседания выступил свидетель из города Долгопрудный в Московской области. Судья разговаривает с ним по видеосвязи. - Расскажите кратко, о том, какое отношение вы имеете к сайту Gans.ru, - просит гособвинитель. Речь пойдет о том, как удалось выйти на след Александрова (это, как мы писали раннее, удалось, проанализировав, его активность на оружейном форуме). Ник свидетеля Дон Антон 001. Мужчину также зовут Антон. По его словам, он три раза продавал Алексею Александрову детали для пневматического ружья калибром 6.35 (по версии следствия девушек расстреляли из ружья такого же калибра).

Александров давно коллекционирует оружие. В его арсенале есть пистолет и несколько винтовок. Фото: vk.com

После убийства девушек на Уктусе одним из главных вопросов был тип оружия, из которого расстреляли Ксению и Наталью. Следствие рассматривало разные предположения. Были, например, версии о том, что это было травматическое оружие, переделанное в боевое, также рассматривалась версия о кустарном производстве "ствола". Чтобы определить тип оружия из Москвы даже приезжала следственная группа СКР, также, чтобы разобраться с этим вопросом были подключены эксперты из ФСБ , рассказывал "КП" источник, осведомленный о следствии.

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