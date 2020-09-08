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Доставщик пиццы рассказал о последних минутах жизни убитых на Уктусе девушек

Он дал показания в суде в качестве свидетеля
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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На скамье подсудимых - инженер Алексей Александров

На скамье подсудимых - инженер Алексей Александров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус выступил Денис Селянинов. Именно он последним видел Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Летом 2018 года уроженец Краснотурьинска работал доставщиком пиццы. Вечером 25 августа он приезжал на горно-лыжный комплекс, чтобы доставить пиццу.

- Было уже поздно, довольно темно. Позвонил девушкам, они сказали, что подойдут к шлагбауму. Подошли две девушки молодые, примерно моего возраста. Во что были одеты уже не помню, но у них были рюкзаки. Вышли из леса, не видел кого-то рядом с ними, - рассказал свидетель

Денис Селянинов отметил, что уже после случившегося начал вспоминать странности в поведении Ксении и Натальи.

- Они немного нервничали, не могли решить кто будет оплачивать. Я уезжал, а они еще стояли на месте, - добавил курьер.

Напомним, что за двойное убийство Александрову грозит пожизненный срок.

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