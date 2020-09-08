«В школе его били и унижали»: одноклассник уктусского стрелка - о детстве Алексея Александрова

Алексей Александров часто подвергался унижениям в детстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде допросили в качестве свидетеля бывшего одноклассника Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на горе Уктус. Он подтвердил ранее сказанные слова об унижении подсудимого в детстве.

- Мы учились с Алексеем вместе 9 лет. Мы были друзьями. Как человека на тот период могу охарактеризовать его обычным нормальным парнем. Учился он средне. Не могу сказать, что он был любимчиком у кого-то из учителей. Я был знаком с его родителями, не могу сказать, что в его семье есть что-то особенное. В старших классах он начал увлекаться фотографией, - заявил в суде Алексей Новопашин.

При этом в ходе допроса выяснилось, что Александрова часто обижали в школе. Но уже в детстве у него появилась первая пневматическая винтовка.

- Знаете, есть задиры, а есть, кого задирают. Вот он был тем, кому доставалось. Это были физические и моральные унижения. Педагоги никак не пытались решить этот конфликт, - добавил одноклассник стрелка. – Я никогда не замечал, чтобы он вымещал свою злость на ком-то. Он всегда казался спокойным. Я до сих пор не верю, что это он убил девушек. У него не было асоциального поведения.

Также в ходе заседания был допрошен доставщик пиццы, который последним видел убитых девушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уктусский стрелок, обвиняемый в убийстве двух девушек, утопил оружие в Исети. Алексей сам показал следователям, куда выбросил ружье (подробнее)

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе. Задержанным оказался 34-летний инженер Алексей Александров (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф. Спустя 15 месяцев после смерти Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, стало известно имя обвиняемого (подробнее)

«Засветился на форуме для стрелков»: следователь – о том, как поймали обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области опроверг информацию, что Александрова вычислили на турнире по стрельбе (подробнее)