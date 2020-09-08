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«В школе его били и унижали»: одноклассник уктусского стрелка - о детстве Алексея Александрова

Мужчина выступил в суде в качестве свидетеля
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Алексей Александров часто подвергался унижениям в детстве

Алексей Александров часто подвергался унижениям в детстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде допросили в качестве свидетеля бывшего одноклассника Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на горе Уктус. Он подтвердил ранее сказанные слова об унижении подсудимого в детстве.

- Мы учились с Алексеем вместе 9 лет. Мы были друзьями. Как человека на тот период могу охарактеризовать его обычным нормальным парнем. Учился он средне. Не могу сказать, что он был любимчиком у кого-то из учителей. Я был знаком с его родителями, не могу сказать, что в его семье есть что-то особенное. В старших классах он начал увлекаться фотографией, - заявил в суде Алексей Новопашин.

При этом в ходе допроса выяснилось, что Александрова часто обижали в школе. Но уже в детстве у него появилась первая пневматическая винтовка.

- Знаете, есть задиры, а есть, кого задирают. Вот он был тем, кому доставалось. Это были физические и моральные унижения. Педагоги никак не пытались решить этот конфликт, - добавил одноклассник стрелка. – Я никогда не замечал, чтобы он вымещал свою злость на ком-то. Он всегда казался спокойным. Я до сих пор не верю, что это он убил девушек. У него не было асоциального поведения.

Также в ходе заседания был допрошен доставщик пиццы, который последним видел убитых девушек.

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