Для убийцы двух девушек в Екатеринбурге запросили срок

Александров признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде близится к концу рассмотрение самого громкого уголовного дела последних лет – убийства двух девушек на склоне горы Уктус. Вечером 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса мужчина хладнокровно расстрелял двух подруг, которые просто болтали и ели пиццу. Ксении Солтановой было 28 лет, Наталье Кузнецовой – 27. Обе погибли.

Стрелка искали больше года. За это время лучшие сыщики Урала проверили несколько тысяч человек. А в наручниках оказался 35-летний Алексей Александров. Простой инженер завода имени Калинина, муж и отец.

«ПРОГРАММА ВОЗМЕЗДИЯ»

Мать Алексея скончалась за семь лет до того, как ее сын решит выйти на тропу «возмездия». Александров сам ухаживал за пожилым отцом, жил с женой и воспитывал маленького сына. «Примерный муж и передовик производства!» - именно так о нем отзывались коллеги, которые не могли поверить, что столько лет бок о бок работали с неуловимым убийцей.

Утром 26 августа тела девушек нашел грибник. Фото: СОЦСЕТИ

На следственном эксперименте Александров во всех подробностях рассказал о своих действиях. Ранним вечером он приехал к своему гаражу в Базовом переулке, взял велосипед, рюкзак, винтовку и прибор ночного виденья. За час он добрался до гостиницы «Уктус», от которой стал взбираться вверх по склону.

- Велосипед оставил у дерева, достал разгрузку, собрал винтовку, - рассказал во время следственного эксперимента Александров. – Затем поднялся на вершину. Были обнаружены две цели. «Программа возмездия» определила их как враждебные для работы системы. Была дана команда «огонь».

Это еще далеко не самое странное, что можно прочитать в показаниях стрелка. Несмотря на то, что сам он отрицает наличие контрольных выстрелов, родители Ксении Солтановой знают о том, что их дочь добивали выстрелом в глаз.

- Всего я выстелил восемь раз. Стрелял только в головы. Потом оттащил тела в лес. Одна девушка еще дышала Наталья, но я понимал, что она не выживет, - сказал Александров, когда в декабре 2019-го его в наручниках доставили на место убийства.

МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ

К расправе Алексей готовился тщательно и можно даже сказать профессионально с 2013 года. Все это время он жил мечтой о возмездии за те унижения, которые ему пришлось пережить в детстве.

Александров учился в классе коррекции для детей с нарушением психики школы № 102, а потом ушел в техникум. Везде его преследовала учесть мальчика для битья, о чем он подробно рассказал в своих «рукописях». Они были зачитаны на суде, сам он не смог ответить на вопросы своих адвокатов. Подсудимый даже признался, что до 9 класса его «оберегали» вымышленные друзья.

- У меня было сложное детство. Друзей не было, постоянно были проблемы с окружающими людьми. Учеба в школе - постоянный стресс. Я часто представлял себя снайпером, как сажусь в бронетехнику и наказываю своих обидчиков. А еще у меня были воображаемые друзья - говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле, - вспоминает Александров.

Самое страшное, по словам обвиняемого, это когда учитель выходил, и задиры –одноклассники начинали его доставать.

- Меня очень легко обидеть до слез. Плачу по неподходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки. Если сравнивать где было хуже в школе или училище, то, наверное, в училище. Все усугублялось выплатой стипендии. Более жестокие одногруппники, когда это происходило... Я не мог ответить им, постоять за себя. Это угнетает, когда держишь в себе, - написал в своих показаниях Алексей Александров.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ИСКАЛИ?

За пять лет до убийства Александрова сняли с учета у психиатра. Именно тогда у него появилась возможность получить разрешение на пневматическое оружие. За это время он досконально разобрался в принципе работы полуавтоматической винтовки, а также отработал навык стрельбы.

Винтовку он собрал самостоятельно, а пули к ней купил под чужим именем. Александров понимал, что из обычной пневматики убить человека достаточно проблематично. Поэтому модернизировал оружие, увеличив скорость вылета пули почти в 10 раз.

- На винтовке был срез, производитель его не делал. Значит, ствол был изготовлен кем-то другим. Это была индивидуальная доработка. А как вы понимаете, оружие не будет стрелять без перепускного отверстия и ствола. Мощность была гораздо выше, чем та, которая разрешена. При разрешенных для пневматики трех джоулях, пуля вылетала при 26 джоулях. По сути, это было охотничье ружье, - рассказал в суде эксперт по баллистике Виктор Мясников.

Алексей Александров показал, куда выбросил ствол винтовки. Он во всех подробностях рассказал, как убивал девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексея Александрова обвиняют по статье «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Такую квалификацию назначили из-за того, что он не знал девушек, у него не было мотива.

ПРЕНИЯ СТОРОН

В четверг, 17 сентября, в суде прошли прения сторон. Главный вопрос на повестке дня - запросит ли прокуратура для стрелка пожизненный срок. Но сначала сторонам дали возможность заявить последние ходатайства.

Матери убитых на горе Уктус девушек потребовали взыскать с Алексея Александрова 328 тысяч рублей. Это общая сумма, которая была потрачена на похороны Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Сам Александров не стал возражать против дополнительных ходатайств со стороны потерпевших. Ранее семьи убитых также потребовали компенсации в размере 10 миллионов рублей на каждую семью.

А сторона защиты внезапно потребовала провести повторную психолого-психиатрического экспертизу. По словам адвоката Данила Задорина, у Александрова есть все признаки невменяемого.

- Просим провести новое обследование в другом учреждении и направить Алексея Александрова на новую комплексную экспертизу, - заявил защитник. - Мы считаем, что не были выявлены когнитивные расстройства.

Но все остальные участники процесса высказались против повторной экспертизы, учитывая, что в рамках следствия Александрова наблюдали сразу семь специалистов. Именно они сделали заключение о его вменяемости.

- До преступления Александров был полностью социализирован. У него есть высшее образование, жена, ребенок, - отметил представитель семьи Солтановых Дмитрий Ушаков.

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