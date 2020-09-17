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Для убийцы двух девушек в Екатеринбурге запросили срок

Алексей Александров признался, что в детстве был мальчиком для битья, а потом задумался о возмездии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Александров признал вину

Александров признал вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде близится к концу рассмотрение самого громкого уголовного дела последних лет – убийства двух девушек на склоне горы Уктус. Вечером 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса мужчина хладнокровно расстрелял двух подруг, которые просто болтали и ели пиццу. Ксении Солтановой было 28 лет, Наталье Кузнецовой – 27. Обе погибли.

Стрелка искали больше года. За это время лучшие сыщики Урала проверили несколько тысяч человек. А в наручниках оказался 35-летний Алексей Александров. Простой инженер завода имени Калинина, муж и отец.

«ПРОГРАММА ВОЗМЕЗДИЯ»

Мать Алексея скончалась за семь лет до того, как ее сын решит выйти на тропу «возмездия». Александров сам ухаживал за пожилым отцом, жил с женой и воспитывал маленького сына. «Примерный муж и передовик производства!» - именно так о нем отзывались коллеги, которые не могли поверить, что столько лет бок о бок работали с неуловимым убийцей.

Утром 26 августа тела девушек нашел грибник. Фото: СОЦСЕТИ

Утром 26 августа тела девушек нашел грибник. Фото: СОЦСЕТИ

На следственном эксперименте Александров во всех подробностях рассказал о своих действиях. Ранним вечером он приехал к своему гаражу в Базовом переулке, взял велосипед, рюкзак, винтовку и прибор ночного виденья. За час он добрался до гостиницы «Уктус», от которой стал взбираться вверх по склону.

- Велосипед оставил у дерева, достал разгрузку, собрал винтовку, - рассказал во время следственного эксперимента Александров. – Затем поднялся на вершину. Были обнаружены две цели. «Программа возмездия» определила их как враждебные для работы системы. Была дана команда «огонь».

Это еще далеко не самое странное, что можно прочитать в показаниях стрелка. Несмотря на то, что сам он отрицает наличие контрольных выстрелов, родители Ксении Солтановой знают о том, что их дочь добивали выстрелом в глаз.

- Всего я выстелил восемь раз. Стрелял только в головы. Потом оттащил тела в лес. Одна девушка еще дышала Наталья, но я понимал, что она не выживет, - сказал Александров, когда в декабре 2019-го его в наручниках доставили на место убийства.

МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ

К расправе Алексей готовился тщательно и можно даже сказать профессионально с 2013 года. Все это время он жил мечтой о возмездии за те унижения, которые ему пришлось пережить в детстве.

Александров учился в классе коррекции для детей с нарушением психики школы № 102, а потом ушел в техникум. Везде его преследовала учесть мальчика для битья, о чем он подробно рассказал в своих «рукописях». Они были зачитаны на суде, сам он не смог ответить на вопросы своих адвокатов. Подсудимый даже признался, что до 9 класса его «оберегали» вымышленные друзья.

- У меня было сложное детство. Друзей не было, постоянно были проблемы с окружающими людьми. Учеба в школе - постоянный стресс. Я часто представлял себя снайпером, как сажусь в бронетехнику и наказываю своих обидчиков. А еще у меня были воображаемые друзья - говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле, - вспоминает Александров.

Самое страшное, по словам обвиняемого, это когда учитель выходил, и задиры –одноклассники начинали его доставать.

- Меня очень легко обидеть до слез. Плачу по неподходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки. Если сравнивать где было хуже в школе или училище, то, наверное, в училище. Все усугублялось выплатой стипендии. Более жестокие одногруппники, когда это происходило... Я не мог ответить им, постоять за себя. Это угнетает, когда держишь в себе, - написал в своих показаниях Алексей Александров.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ИСКАЛИ?

За пять лет до убийства Александрова сняли с учета у психиатра. Именно тогда у него появилась возможность получить разрешение на пневматическое оружие. За это время он досконально разобрался в принципе работы полуавтоматической винтовки, а также отработал навык стрельбы.

Винтовку он собрал самостоятельно, а пули к ней купил под чужим именем. Александров понимал, что из обычной пневматики убить человека достаточно проблематично. Поэтому модернизировал оружие, увеличив скорость вылета пули почти в 10 раз.

- На винтовке был срез, производитель его не делал. Значит, ствол был изготовлен кем-то другим. Это была индивидуальная доработка. А как вы понимаете, оружие не будет стрелять без перепускного отверстия и ствола. Мощность была гораздо выше, чем та, которая разрешена. При разрешенных для пневматики трех джоулях, пуля вылетала при 26 джоулях. По сути, это было охотничье ружье, - рассказал в суде эксперт по баллистике Виктор Мясников.

Алексей Александров показал, куда выбросил ствол винтовки. Он во всех подробностях рассказал, как убивал девушек

Алексей Александров показал, куда выбросил ствол винтовки. Он во всех подробностях рассказал, как убивал девушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексея Александрова обвиняют по статье «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Такую квалификацию назначили из-за того, что он не знал девушек, у него не было мотива.

ПРЕНИЯ СТОРОН

В четверг, 17 сентября, в суде прошли прения сторон. Главный вопрос на повестке дня - запросит ли прокуратура для стрелка пожизненный срок. Но сначала сторонам дали возможность заявить последние ходатайства.

Матери убитых на горе Уктус девушек потребовали взыскать с Алексея Александрова 328 тысяч рублей. Это общая сумма, которая была потрачена на похороны Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Сам Александров не стал возражать против дополнительных ходатайств со стороны потерпевших. Ранее семьи убитых также потребовали компенсации в размере 10 миллионов рублей на каждую семью.

А сторона защиты внезапно потребовала провести повторную психолого-психиатрического экспертизу. По словам адвоката Данила Задорина, у Александрова есть все признаки невменяемого.

- Просим провести новое обследование в другом учреждении и направить Алексея Александрова на новую комплексную экспертизу, - заявил защитник. - Мы считаем, что не были выявлены когнитивные расстройства.

Но все остальные участники процесса высказались против повторной экспертизы, учитывая, что в рамках следствия Александрова наблюдали сразу семь специалистов. Именно они сделали заключение о его вменяемости.

- До преступления Александров был полностью социализирован. У него есть высшее образование, жена, ребенок, - отметил представитель семьи Солтановых Дмитрий Ушаков.

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