«В детстве говорящие котята наказывали моих обидчиков»: эксклюзивные показания уктусского стрелка

Обвиняемый Александров на скамье подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из самых громких тем прошедшей рабочей недели была серия судебных заседаний по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова. Его обвиняют в убийстве двух девушек — Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. По версии следствия, мужчина, у которого есть жена и маленький сын, который работает инженером-конструктором на крупном уральском заводе, два года назад просто пришел к горно-лыжному комплексу на Уктусе и расстрелял из винтовки незнакомых ему девушек. Они отдыхали, сидя на склоне горы, и ели пиццу, когда среди деревьев вдруг показался их убийца.

На прошедших заседаниях Александрова допрашивали. Кроме того матери убитых девушек смогли напрямую задать ему несколько вопросов. Корреспонденты «Комсомолки» подробно рассказывали о том, что происходило во время заседаний и как вел себя на них сам Александров.

Место, где убили двух девушек. Фото: Олег ГАЛИМОВ

А сегодня источник, участвующий в судебном процессе, поделился с «Комсомолкой» показаниями самого Алексея, в которых он добровольно рассказал о том, что могло стать причиной убийства девушек.

Так, во время суда он говорил, что у него было сложное детство без друзей, а учеба в школе сопровождалась постоянными обидами от одноклассников. В показаниях он чуть более подробно объясняет то, что происходило с ним в юные годы.

- Все началось с детского сада, - рассказывал Алексей. - Помню, я очень боялся там оставаться в незнакомом коллективе, играл обычно сам по себе. Хорошие игрушки забирали более наглые сверстники. Я тоже иногда «шалил». Если меня обижали — защищался плачем или жалобой воспитателю. Это на какое-то время помогало.

Среди необычного — рассказ Алексея о неких «вымышленных друзьях», которые были у него в детстве и о которых никто не знал:

- Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нету.

Времена учебы в школе Алексей сравнивает с сюжетом эстонского фильма «Класс» 2007 года, в котором два школьника, над которыми издевались одноклассники, устраивали расправу над своими обидчиками.

- Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня, - говорит Алексей. - Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка…

Процесс идет в Свердловском областном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказывает он и о временах учебы в профессиональном училище, когда однокурсники вновь издевались над ним.

- Если сравнивать где было хуже в школе или училище, то наверное в училище. Все усугублялось выплатой стипендии. Более жестокие одногруппники, когда это происходило... Я не мог ответить им сейчас. Это угнетает, когда держишь в себе.

Следующее заседание по делу «уктусского стрелка» состоится 14 сентября. На нем покажут видео с камер видеонаблюдения, запечатлевшее, как именно произошло убийство двух девушек. Александрову грозит пожизненное лишение свободы.

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