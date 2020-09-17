Уктусский стрелок заявил, что готов оплатить похороны убитых девушек

Александров признал вину в двойном убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матери убитых на горе Уктус девушек потребовали взыскать с Алексея Александрова 328 тысяч рублей. Это общая сумма, которая была потрачена на похороны Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Сам Александров не стал возражать против дополнительных ходатайств со стороны потерпевших. Ранее семьи убитых также потребовали компенсации в размере 10 миллионов рублей на каждую семью.

Отметим, что инженер ЗиКа признал вину в двойном убийстве. Мотивом расправы стала «программа возмездия».