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Уктусский стрелок заявил, что готов оплатить похороны убитых девушек

Сегодня в Свердловском областном суде пройдут прения сторон
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Александров признал вину в двойном убийстве

Александров признал вину в двойном убийстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матери убитых на горе Уктус девушек потребовали взыскать с Алексея Александрова 328 тысяч рублей. Это общая сумма, которая была потрачена на похороны Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Сам Александров не стал возражать против дополнительных ходатайств со стороны потерпевших. Ранее семьи убитых также потребовали компенсации в размере 10 миллионов рублей на каждую семью.

Отметим, что инженер ЗиКа признал вину в двойном убийстве. Мотивом расправы стала «программа возмездия».

КриминалУбийство девушек на Уктусе