Стало известно, как убийца с Уктуса выбирал жертв

Александров модернизировал пневматическую винтовку до уровня охотничьего ружья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стрелок с Уктуса Алексей Александров мечтал убить именно девушек. Об этом в ходе прений рассказал помощник прокурора. Гособвинитель отметила, что план убийства разрабатывался с декабря 2017 года.

А за три дня до убийства Александров принимал активное обсуждение настройки своей PSP винтовки на форуме для стрелков. В ночь убийства инженер больше часа не решался спустить курок, а потом искал на кладбищах могилы девушек, чтобы возложить цветы.

- Александров действовал исключительно из хулиганских побуждений. Он знал, что не может отомстить своим школьным обидчикам, и до сих пор их боится. Поэтому это нельзя расценивать как месть. Он сформировавшаяся личность. Никто не просил его оговаривать себя, давления не оказывал. Да, у него есть психическое отклонение. Но оно не влияет на его вменяемость. Планы убийства вынашивал с декабря 2017 года. Долго продумывал как сделать, чтобы его не нашли. Он не расценивал жертв как людей. Он использует термин «цель». Убитых девушек ему жаль, но если бы его не поймали, то продолжал бы убивать. На его компьютере найдены многочисленные ролики со сценами жестокости. Он рассматривал именно женщин. Образ женщины для него - идеальная жертва. Даже сцены порнографического характера показывали сцены жесткости по отношению к женщинам. Кузнецова и Солтанова были осознанно выбраны по своей половой принадлежности, - заявила во время прений гособвинитель.

Отметим, что для Александрова запросили пожизненный срок.