История четырех красавиц, чья жизнь оборвалась слишком рано

Фото: СОЦСЕТИ

Свердловская область без всяких сомнений может претендовать на звание региона с одними из самых резонансных и кровожадных преступлений. Все чаще жертвами душегубов становятся ни в чем невинные люди. «КП» вспоминает четырех красавиц, чьи жизни оборвались слишком рано.

ЮЛИЯ ПРОКОПЬЕВА

Королева подиума – именно так называли главную красавицу Екатеринбурга. Уроженка Нижнего Тагила быстро стала главной звездой светской тусовки и покоряла сердца мужчин. Не многие удивились, когда узнали имя ее избранника. Им стал модный фотограф Дмитрий Лошагин. Для уральского бомонда пара стала неким символом денег и красоты.

Бомонд считал пару идеальной семьей. Фото: СОЦСЕТИ

На публике молодожены казались идеальной семьей, но лишь близкие Юлии знали, что кроется за белоснежной улыбкой. В первую очередь – мама модели. Светлана Рябова до сих пор не может себе простить, что не спасла свою дочь.

- До жизни с Лошагиным Юля всегда одевалась в лучших магазинах. Она прекрасно зарабатывала. А после свадьбы стала меняться на глазах. У нее даже колготки были дешевые. Я ей говорила об этом, но она меня уговаривала, что все у них с Димой нормально, - вспоминает мама модели.

Лошагин так и не признал вину в убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь Юлии оборвалась 28 августа 2013 года. После очередной вечеринки в лофте Лошагина фотограф убил жену и вынес тело в пластиковом контейнере. Дмитрий вывез тело в лес и сжег труп. Юлии Прокопьевой было всего 28 лет, а ее муж до сих пор отбывает срок в колонии.

КСЕНИЯ СОЛТАНОВА И НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА

29-летняя Ксюша и 28-летняя Наташа были лучшими подругами со времен университетской скамьи. Приехав в Екатеринбург девушки поступили в УрГЮУ. Красавицы были главной гордостью своих семей, но свою личную жизнь обустраивать не спешили.

Лучшие подруги во время похода. Фото: предоставлено родственниками

В свободное время подружки катались на сноубордах, ходили в походы, вели активный образ жизни. Вечером 25 августа 2018 года Ксения и Наталья отправились на гору Уктус, чтобы выпить вина и поесть пиццы под звездным небом. Погода позволяла устроить пикник на траве, и девушки намеревались провести там всю ночь.

Утром расстрелянные тела девушек нашли грибники, Ксения была мертва, Наталья скончалась через неделю в реанимации. «Убийство на Уктусе» стало одним из самых загадочных преступлений, у полиции и СКР не было подозреваемых.

Лучшие подруги во время похода. Фото: предоставлено родственниками

Лишь в конце следующего года маньяка удалось поймать – им оказался 35-летний инженер Алексей Александров. Увы, но смерть двух прекрасных девушек стало следствием детских обид и травм. На допросе Александров пояснил, что руководствовался «программой возмездия», а свою голову и вовсе называл «буфером» и «системой», которая обнаружила двух целей.

В суде выяснилось, что Алексей всю жизнь был тихоней, а во время учебы в школе и техникуме подвергался нападкам сверстников. Это и превратило его в «бомбу замедленного действии». Свердловский областной суд отправил его в тюрьму пожизненно.

Александров признал вину, но в суде почти всегда молчал Фото: Алексей БУЛАТОВ

У убийцы осталась жена и маленький сын.

КСЕНИЯ КАТОРГИНА

История молодой мамы стала страшным кошмаром для всей страны. Девушка пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась продавать свой черный Audi Q5. Ксении срочно нужны были деньги на ипотеку, она отправилась на Уралмаш. Сорвавшись с работы она ехала на сделку к «беременной». Покупательница заявила, что не может сама приехать, так как страдает токсикозом.

У Ксении осталась дочка Саша. Фото: СОЦСЕТИ

Пока весь город следил за поисками красавицы на черном внедорожнике, в «убойном» отделе свердловского главка полиции разрабатывали стратегию по поимке предполагаемый преступников. Силовики понимали, что, скорее всего, Ксении уже нет в живых.

Внезапно из Челябниска поступила новость – автомобиль Ксении замечен у местного перекупщика. Но владелец машины пояснил, что сам почувствовал неладное при оформлении сделки. Уж слишком подозрительными показались продавцы, да и девушка с паспортом на имя Ксении была не шибко на нее похожа. Сыщики немедленно изучили информацию о таинственных «дилерах» и выехали на Южный Урал.

Тело нашли в колодце Фото: Олег ГАЛИМОВ

В ночь на 15 октября в Копейске были задержаны предполагаемые убийцы. Ими оказались 42-летний таксист и многодетный отец Марат Ахметвалиев, ранее судимый Михаил Федорович и его гражданская жена Екатерина Меньшикова. Уже днем Ахметвалиев принял участие в следственном эксперименте и показал, где и как убивали Ксению.

Суд над душегубами еще не окончен.

Обвиняемые в убийстве Федорович, Меньшикова и Ахметвалиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксении Каторгиной было 27 лет. Ее пожилая мама воспитывает 8-летнюю внучку Сашу. Девочка по-прежнему верит, что мама вернется домой.