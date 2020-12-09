Екатерина Меньшикова свою вину в убийстве девушки отрицает, ее подельники - частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 9 декабря прошло первое заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя екатеринбурженка пропала осенью прошлого года, после того, как отправилась продавать свою Audi Q5.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Девушка пропала без вести 10 октября. Через пять дней ее труп с ножевыми ранениями нашли в колодце на окраине Уралмаша. Свердловские сыщики по «горячим следам» нашли предполагаемых убийц. Ими оказались жители Челябинской области: ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев.

Черный Audi Ксении продали за бесценок на следующий день после убийства. Фото: СОЦСЕТИ

Изначально банду обвиняли лишь в разбое и убийстве, но позже выяснилось, что их «послужной» список гораздо больше.

Оказалось, что за сутки до нападения на молодую маму, они похитили мать подсудимой Аллу Бобняк. Троица под надуманным предлогом вывезла женщину в садовый домик. Там ее начали избивать и требовать снять с банковского счета 400 тысяч рублей.

Причем Екатерина Меньшикова также принимала активное участие в экзекуции матери. Она била ее по голове кастрюлей и показывала ей зажженую газовую горелку, угрожая нанести ожоги.

Не отставал и гражданский супруг Меньшиковой Михаил Федорович Федорович, который бил женщину по туловищу бейсбольной битой. К счастью, женщине удалось обхитрить похитителей и уговорить отпустить ее. Алла Бобняк сказала, что ей нужно взять документы, без которых с ее счета не выдадут деньги.

У Ксении осталась дочка и пожилая мама. Фото: СОЦСЕТИ

ВМЕСТО СУДА – ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ШОУ

Первое заседание выдалось по-настоящему жарким. Из-за накала страстей приставам даже пришлось удалять из зала многочисленных журналистов и друзей убитой Ксении.

Процесс начался с неожиданного признания Михаила Федоровича. Он единственный из трех подсудимых, кто до этого был судим. Федорович заявил, что не доверяет своему адвокату и попросил судью Александра Ладина заменить ему защитника.

- Юридически у меня с ней с самого начала никак не складывалось, - начал Федорович. - Ни в начале следствия, ни сейчас.

Вскоре Михаила Федоровича поддержала и его гражданская жена Екатерина Меньшикова, которая также заявила о том, что требует замены адвоката.

Александр Ладин объявил небольшой перерыв, а после него объявил, что отклоняет ходатайства подсудимых о замене адвокатов. Когда судья делал перерыв, Екатерина Меньшикова, которая упорно не общалась с прессой во время заседаний по мере пресечения, решила сделать неожиданное заявление.

- С начала следствия на меня оказывали психологическое и физическое давление - выбивали показания, что я убила Каторгину. А я этого не делала... В СИЗО меня привезли в синяках. Из меня выбивали показания, что я убила Каторгину. А я не убивала ее, я ее пальцем не трогала. Требовали подписать. Все почки отбили, спина вся синяя была из-за синяков! — сказала Меньшикова. При этом о том, кто именно убивал Ксению Каторгину Екатерина Меньшикова не сказала.

Ксению били шокером, а потом зарезали. Бандиты воспользовались доверчивостью девушки Фото: Олег ГАЛИМОВ

После этого Михаил Федорович также начал активно высказываться о произошедшем, перекладывая всю вину в убийстве на Марата Ахметвалиева.

Друзья убитой Ксении Каторгиной вступили в перепалку с Федоровичем. В итоге суд превратился в балаган, и приставы решили удалить прессу и друзей Ксении из зала.

После того, как помощник прокурора зачитал обвинение судья дал возможность всем троим высказаться. Меньшикова сразу же сказала, что не признает вину в убийстве, а ее подельники вину признали частично. Стоит отметить, что Ахметвалиеву и Федоровичу грозит вплоть до пожизненного срока. Ранее Михаил неоднократно заявлял, что он не планировал убивать хозяйку Audi, а удары наносил именно Марат.

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