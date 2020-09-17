В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной

Сейчас все трое находятся под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование по делу об убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной, которая была жестоко убита после того, как поехала продавать свою машину.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

- Расследование уголовного дела завершено. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, - уточнил Сергей Мальцев.

Напомним, 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина на Уралмаше встретилась с потенциальными покупателями своей подержанной Audi Q5. После этого Ксения пропала и перестала выходить на связь. Пропавшую женщину пять дней искали полиция и волонтеры поисковых отрядов. Позже ее тело найдут в колодце в частном секторе у Северного кладбища.

Подозреваемыми в этом деле стали трое выходцев из Челябинской области. Ими оказались Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Они признались в убийстве и рассказали, что сделали это ради того, чтобы продать внедорожник Ксении.

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