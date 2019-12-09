Суд продлил арест одному обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, еще двое ждут решения

Утром 9 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит судебное заседание, где решается вопрос о продлении ареста в СИЗО «криминальной троицы», которую обвиняют в жестоком убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.

В зал суда в 11 часов доставили Михаила Федоровича, ему меру пресечения определят первому. После обеда состоятся еще два заседания с участием Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой.

Федорович говорит, что убил девушку Марат Ахметвалиев. Сначала девушку сначала пытались обездвижить электрошокером, но жертва не потеряла сознание, после чего ее начали добивать ножом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748554" frameborder="0"></iframe> Суд по вынесению меры пресечения Михаилу Федоровичу.Видео: Олег Галимов

- Никто не ожидал этого, это всего две-три минуты, и вот вам, пожалуйста, - рассказывает в суде Федорович.

- А какой план был? Просто, чтобы она потеряла сознание или убить? – спросил обвиняемого корреспондент «КП-Екатеринбург».

Обвиняемые в убийстве Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина МеньшиковаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Электрошокер изначально для чего подразумевался? Истина в том, что я во всем раскаиваюсь, ответственным образом, у меня так же есть дети. Никто от этого не зарекается, что может произойти с моими детьми. Все я признаю полностью от и до. По всей совокупности этого дела, - заявил Михаил Федорович.

По его словам, Ахметвалиев давил девушке на гортань.

- То есть он и душил, он и ножом ударял, он и на гортань давил?

- Ну, - утвердительно сказал обвиняемый.

У Ксении Каторгиной осталась маленькая дочь. Фото: соцсети

Вообще, Федорович ведет себя очень активно, сам жаждет общения с журналистами и отвечает на все заданные вопросы. Торопится, отвечает сбивчиво. Несколько раз он подчеркнул, что компания не планировала убивать Ксению Каторгину.

В зале суда Михаил Федорович признал вину. Он хочет заключить досудебное соглашение. Но пока неизвестно, даст ли суд ему такую возможность.

Также обвиняемый пожаловался на ухудшение состояния здоровья. По его словам, в СИЗО у него стали сильно болеть легкие, его мучает язва, а за день до судебного заседания открылось кровотечение.

В итоге судья продлил меру пресечения Федоровичу в виде ареста и содержания в СИЗО до 12 апреля 2020 года.

Ксения Каторгина отправилась на встречу с потенциальными покупателями ее иномарки на Уралмаш 10 октября, после чего пропала. Ее автомобиль нашли 12 октября в Челябинске у перекупщика, который не был причастен к исчезновению девушки.

15 октября полиция поймала в городе Копейск Челябинской области троих подозреваемых, стало ясно, что Каторгину убили. Подозреваемыми, которые получили статус обвиняемых, оказались 42-летний таксист Марат Ахметвалиев, 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя супруга Федоровича – Екатерина Меньшикова. Всех троих суд определил в СИЗО до 11 декабря.

У Михаила Федоровича есть сын 2005 года рождения и дочь 2014 года рождения. Он окончил четыре курса в университете, раньше работал слесарем, отсидел 7-летний срок за угон автомобиля друга, угрожая тому огнестрельным оружием. Освободился в 2017 году.

Автомобиль Ксении, из-за которого ее убили. Фото: отряд "Лиза Алерт"

Знакомые Федоровича характеризуют его, как «скользкого типа», который регулярно избивал супругу, занимал у знакомых деньги, а иногда и вымогал их у родственников жены.

У Екатерины Меньшиковой есть полуторогодовалый ребенок, ранее она проживала в Копейске, образование – 11 классов, работала неофициально продавцом и мастером. А потом переехала в один из Цыганских поселков Екатеринбурга.

Ее подруги уверены, что на тяжкое преступление Екатерину заставили пойти ее супруг Федорович, сам мужчина косвенно подтвердил, что женщина тоже била ножом Каторгину.

У убитой Ксении оставалась не выплаченной часть ипотеки. Позже ее закрыл уральский бизнесмен Игорь Алтушкин. Каторгину похоронили 18 октября в ее родном городе - Каменске-Уральском.

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