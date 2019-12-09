Суд продлил арест одному обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, еще двое ждут решения
Утром 9 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит судебное заседание, где решается вопрос о продлении ареста в СИЗО «криминальной троицы», которую обвиняют в жестоком убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.
В зал суда в 11 часов доставили Михаила Федоровича, ему меру пресечения определят первому. После обеда состоятся еще два заседания с участием Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой.
Федорович говорит, что убил девушку Марат Ахметвалиев. Сначала девушку сначала пытались обездвижить электрошокером, но жертва не потеряла сознание, после чего ее начали добивать ножом.
Суд по вынесению меры пресечения Михаилу Федоровичу.Видео: Олег Галимов
- Никто не ожидал этого, это всего две-три минуты, и вот вам, пожалуйста, - рассказывает в суде Федорович.
- А какой план был? Просто, чтобы она потеряла сознание или убить? – спросил обвиняемого корреспондент «КП-Екатеринбург».
Обвиняемые в убийстве Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина МеньшиковаФото: Алексей БУЛАТОВ
- Электрошокер изначально для чего подразумевался? Истина в том, что я во всем раскаиваюсь, ответственным образом, у меня так же есть дети. Никто от этого не зарекается, что может произойти с моими детьми. Все я признаю полностью от и до. По всей совокупности этого дела, - заявил Михаил Федорович.
По его словам, Ахметвалиев давил девушке на гортань.
- То есть он и душил, он и ножом ударял, он и на гортань давил?
- Ну, - утвердительно сказал обвиняемый.
У Ксении Каторгиной осталась маленькая дочь. Фото: соцсети
Вообще, Федорович ведет себя очень активно, сам жаждет общения с журналистами и отвечает на все заданные вопросы. Торопится, отвечает сбивчиво. Несколько раз он подчеркнул, что компания не планировала убивать Ксению Каторгину.
В зале суда Михаил Федорович признал вину. Он хочет заключить досудебное соглашение. Но пока неизвестно, даст ли суд ему такую возможность.
Также обвиняемый пожаловался на ухудшение состояния здоровья. По его словам, в СИЗО у него стали сильно болеть легкие, его мучает язва, а за день до судебного заседания открылось кровотечение.
В итоге судья продлил меру пресечения Федоровичу в виде ареста и содержания в СИЗО до 12 апреля 2020 года.
Ксения Каторгина отправилась на встречу с потенциальными покупателями ее иномарки на Уралмаш 10 октября, после чего пропала. Ее автомобиль нашли 12 октября в Челябинске у перекупщика, который не был причастен к исчезновению девушки.
15 октября полиция поймала в городе Копейск Челябинской области троих подозреваемых, стало ясно, что Каторгину убили. Подозреваемыми, которые получили статус обвиняемых, оказались 42-летний таксист Марат Ахметвалиев, 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя супруга Федоровича – Екатерина Меньшикова. Всех троих суд определил в СИЗО до 11 декабря.
У Михаила Федоровича есть сын 2005 года рождения и дочь 2014 года рождения. Он окончил четыре курса в университете, раньше работал слесарем, отсидел 7-летний срок за угон автомобиля друга, угрожая тому огнестрельным оружием. Освободился в 2017 году.
Автомобиль Ксении, из-за которого ее убили. Фото: отряд "Лиза Алерт"
Знакомые Федоровича характеризуют его, как «скользкого типа», который регулярно избивал супругу, занимал у знакомых деньги, а иногда и вымогал их у родственников жены.
У Екатерины Меньшиковой есть полуторогодовалый ребенок, ранее она проживала в Копейске, образование – 11 классов, работала неофициально продавцом и мастером. А потом переехала в один из Цыганских поселков Екатеринбурга.
Ее подруги уверены, что на тяжкое преступление Екатерину заставили пойти ее супруг Федорович, сам мужчина косвенно подтвердил, что женщина тоже била ножом Каторгину.
У убитой Ксении оставалась не выплаченной часть ипотеки. Позже ее закрыл уральский бизнесмен Игорь Алтушкин. Каторгину похоронили 18 октября в ее родном городе - Каменске-Уральском.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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