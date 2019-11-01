Следил за развитием ситуации: уральский миллиардер закрыл ипотеку убитой Ксении Каторгиной

Один из богатейших людей страны, глава РМК Игорь Алтушкин, выплатил ипотеку убитой Ксении Каторгиной. Молодая мама планировала переехать в новую квартиру в Верхней Пышме, а чтобы частично закрыть кредит выставила на продажу свой автомобиль Audi Q5.

- Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации, - рассказывает «Комсомолке» директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. – Решение о закрытии ипотеки для семьи Каторгиных – это его личная инициатива.

Когда девушка отправилась на встречу с потенциальными покупателями, на нее напали трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Ксении искали всем городом пять дней, но безуспешно. А когда предполагаемых убийц удалось задержать, тело нашли в колодце у Северного кладбища.

Ксения любила путешествовать и мечтала поехать в Италию. Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно «КП-Екатеринбург» от источника в силовых структурах, обвиняемые пытались обезвредить Каторгину электрошокером, но когда девушка оказала сопротивление, попытались ее задушить. После этого банда зарезала Ксению. Известно, что только Екатерина Меньшикова нанесла не менее трех ударов ножом.

Предполагаемые убийцы признали вину лишь частичноФото: Алексей БУЛАТОВ

Угнанный автомобиль был продан перекупщику в Челябинске за 350 тысяч рублей. Чтобы вычислить и задержать преступников на Южный Урал командировали лучших сыщиков свердловского главка. Федорович и Меньшикова были задержаны в Челябинске, Ахметвалиев – в Копейске.

Во время следственного эксперимента Ахметвалиев взял всю вину на себя, заявив, что «Миша и Катя ему не помогали». 42-летний таксист показал, как и где сбрасывал труп Ксении в колодец. Ленинский районный суд отправил всю троицу в СИЗО до 11 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738126" frameborder="0"></iframe> Убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку.Видео: ГУ МВД по Свердловской области

У Ксении Каторгиной осталась пожилая мать и девятилетняя дочка.

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