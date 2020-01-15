Не признавал правнука: на Урале обвиняемая в убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной пыталась убить своего деда ножницами

На Урале завели новое уголовное дело на предполагаемых убийц Ксении Каторгиной. По нему проходят Екатерина Меньшикова и ее гражданский муж Михаил Федорович. Следствие считает, что они едва не лишили жизни родного дедушку Екатерины. После удара ножницами 80-летний Владимир Алексеевич угодил в реанимацию, потеряв много крови.

Напомним, 27-летняя Ксения пропала в Екатеринбурге после того, как решила продать свою Audi. Позже ее бездыханное тело найдут в колодце на Уралмаше с многочисленными ножевыми ранениями. Свердловским сыщикам удалось вычислить предполагаемых убийц. Ими оказались трое выходцев из Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Последние двое являлись сожителями. Родные и друзья девушки уверяют: раньше Катя была доброй девушкой, но после того, как начала встречаться с цыганом Мишей ее словно подменили.

Исходя из текста постановления ГУ МВД по Челябинской области (есть в распоряжении редакции) новое уголовное дело против Федоровича и Меньшиковой завели по части один статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

На этом фото Екатерина со своим дедушкой. Снимок сделан в день ее свадьбы на первом муже. Фото: предоставлено Аллой Бобняк

О деталях нападения на пенсионера, а также о том, что ему предшествовало «КП-Екатеринбург» рассказала Алла Бобняк – мама Екатерины Меньшиковой. Женщина считает, что полиция города Копейска проявила халатность, вовремя не задержав криминальную компанию. Если бы это было сделано, то убийства Ксении Каторгиной можно бы было избежать.

ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

- Хорошая девчонка была, до встречи с Фёдоровичем, отзывчивая, добрая. Мы очень много с ней пережили, она была всегда рядом, и у нас с ней было все хорошо, - вспоминает мама Екатерины Меньшиковой.

После того, как Екатерина сошлась с Федоровичем, ее словно подменили. Фото: соцсети

До встречи с Федоровичем Екатерина была замужем, от первого мужа ей досталась фамилия - Меньшикова. К сожалению, родить ребенка у Екатерины не получилось. Когда она была на девятом месяце, произошел трагический случай – пуповина обмоталась вокруг шеи еще не родившегося ребенка. Екатерина из-за этого сильно переживала. Вскоре она развелась с мужем. Тогда на горизонте и появился Михаил Федорович.

- Он мне сразу не понравился, очень токсичный человек. Все живое рядом с ним гибнет, - подмечает Алла Бобняк.

Екатерина тем временем все больше подпадала под влияние Михаила, а тот старался ограничить общение Екатерины с собственной семьей.

«МОТАЕМСЯ ПО ГОРОДАМ, КОМУ-ТО НАДО СИДЕТЬ С РЕБЕНКОМ»

6 августа 2019 года Екатерина и Михаил приехали в дом, где, живет Алла Бобняк и ее отец Владимир Алексеевич (дедушка Екатерины). На тот момент она не приезжала в родной дом около года, и ее родные мало знали о жизни Екатерины.

Раньше Алла была близка со своей дочерью, но потом их отношения испортились. Фото: предоставлено Аллой Бобняк

- Они приехали на какой-то машине, Екатерина была пьяная. С ними была 10-месячная девочка, которую Михаил называл Богдана. Михаил стал говорить, что это дочь его и Екатерины, но мы знали, что это не так. У нас маленький город, все друг друга знают. Дедушка их иногда видел, разговаривал, беременность невозможно было бы скрыть, - подмечает Алла Бобняк.

Но Федорович настаивал на обратном. Также цыган заявил:

- Мы мотаемся по городам, нам нужно, чтобы кто-то сидел с Богдашкой.

Свидетельство о рождении на малышку он, при этом, показывать отказался. Владимир Алексеевич, увидел, как молодые родители обращаются с ребенком, девочку они едва не уронили. Он попросил их быть аккуратнее. Разговор продолжился на повышенных тонах. В итоге пенсионер сказал гостям уходить из его дома, а еще наказал, чтобы Екатерина никогда больше не появлялась пьяной.

«ВЛОЖИЛ ЕЙ В РУКУ НОЖНИЦЫ»

Но уже на следующий день Екатерина и Михаил вновь приехали к дому. Перед этим Федорович позвонил Алле Бобняк. Он заявил, что они хотят приехать, чтобы извиниться.

Когда они приехали к дому, то Алла Бобняк была в огороде. Открывать калитку гостям пошел Владимир Алексеевич. Позже Алла узнала от него, как развивались события.

- У Екатерины на лице был огромный синяк. Дедушка спросил: откуда он? Федорович ответил, что Екатерина накануне пила коньяк, вот лицо и опухло. Потом Михаил достал из кармана ножницы вложил их в руку Екатерины и сказал: «Ты же хотела извиниться, вот и извинись!». После этих слов она ударила дедушку ножницами в живот. Кстати, эти ножницы после задержания нашли у Федоровича в кармане, - рассказывает Алла Бобняк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/754673" frameborder="0"></iframe> Ударила собственного дедушку: новое преступление предполагаемых убийц Ксении Каторгоной.Алексей БУЛАТОВ

В итоге пенсионера увезли в больницу. Поскольку дедушка потерял много крови, то его пришлось отправить в реанимацию. Алла обратилась в полицию. Те быстро вычислили криминальную парочку. Полиция их задержала, но уже на следующий день отпустила. Тогда они заявились в больницу к раненому пенсионеру.

Большинство постов в социальных сетях Федоровича посвящены блатной романтике. Фото: соцсети

Алла Бобняк опасалась своего зятя, поэтому записывала разговоры с ним на диктофон – чтобы потом можно было доказать его виновность. На аудиофайлах, которые есть в распоряжении редакции, – разговор Федоровича с Аллой, он позвонил ей перед нападением на Владимира Алексеевича. Также Алла Бобняк записала разговор с дочерью – после ранения пенсионера, а также свой звонок в больницу. В распоряжении редакции есть и другие разговоры, например, звонок Аллы Бобняк в дежурную часть. Там женщина говорит, что Екатерина и Михаил с непонятной целью приходили в больницу к дедушке. Также она говорила, что опасается за свою безопасность и просила задержать криминальную парочку. В ответ полицейский сказал, что новых преступлений они не допустят.

«СВЯЗАЛИ РУКИ ЗА СПИНОЙ И БИЛИ БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТОЙ»

К сожалению, это оказалось не так. Буквально через месяц после нападения на Владимира Алексеевича жертвой преступников стала уже сама Алла Бобняк. Тогда вместе с Меньшиковой и Федоровичем уже действовал Марат Ахметвалиев – третий подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной.

На суде по избранию меры пресечения Марат Ахметвалиев старался спрятать лицо от камерФото: Алексей БУЛАТОВ

- 9 сентября Ахметвалиев приехал к моему дому, показал удостоверение – якобы он полицейский. Сказал: ваш зять и дочь найдены мертвыми, вы должны съездить на опознание, - вспоминает Алла Бобняк.

По дороге в машину подсели Федорович и Меньшикова. Аллу Бобняк привезли в садовый домик. Женщине связали за спиной руки и начали бить бейсбольной битой. Преступники требовали с Аллы деньги, которых у нее не было. Екатерина Меньшикова была уверена, что они хранятся у ее матери на счету.

- Я поняла, что если не скажу, что у меня есть эти деньги, то они меня просто убьют. Я им соврала, сказала, что они у меня на счету в «Сбербанке». Тогда они решили везти меня туда, - вспоминает женщина.

К счастью, Алле все-таки удалось сбежать. Она написала на похитителей заявление в полицию. Найти преступников по горячим следам силовикам не удавалось.

УБИЙСТВА КСЕНИИ КАТОРГИНОЙ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

- Пишут, что их объявляли в федеральный розыск, но это не так! Я просила следователя объявить их в федеральный, а не региональный розыск, говорила, что если их не поймают, то они совершат новые преступления. Но следователь мне ответила: нет оснований. В итоге, через месяц они убили Каторгину. Я уверена, что если бы их сразу объявили в федеральный розыск, если бы их не отпустили после нападения на дедушку, то ее смерти бы не было! – считает Алла Бобняк.

Ксения Каторгина была убита из-за машины. Фото: соцсети

Кроме того, женщина недовольна тем, что полиция Копейска никак не информирует ее о ходе уголовного дела по поводу нападения на нее и ее отца. О том, что на Михаила и Екатерину завели уголовное дело из-за нападения на пенсионера, Алла узнала лишь недавно. Это произошло после того, как женщина пожаловалась на полицию Копейска в прокуратуру.

- Екатерина полностью попала под влияние Федоровича, она такой раньше не была. Уверена, что и этот таксист (Ахметвалиев) – тоже. Именно Федорович всем там верховодил. А сейчас он пытается повесить свою вину на остальных. Я не хочу, чтобы моя дочь сидела не за свое. Пусть отвечает только за то, в чем виновна.

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