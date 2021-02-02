Фото: СОЦСЕТИ

28-летняя модель Юлия Прокопьва была убита через три после своего дня рождения. Королева подиума упокоилась на Центральном кладбище Нижнего Тагила, где до сих пор живет ее семья. Юлия стала жертвой своего возлюбленного – гламурного фотографа Дмитрия Лошагина.

Предполагаемой причиной расправы стала ревность. 22 августа 2013 года Лошагин устроил в своем лофте званый прием. Во время вечеринки Юлии подарили букет цветов. Очевидцы рассказывают, что после этого Дмитрий резко изменился в поведении.

Фото: СОЦСЕТИ

Мама модели всегда знала, что дочь несчастлива в браке. Говорит, даже по внешнему виду было видно, что на Юле экономили деньги. Доходило вплоть до того, что не на что было купить хорошие колготки. На днях Лошагин пытался выйти из колонии строгого режима, но суд отказал ему в смягчении наказания.

- Это ужасный и мерзкий человек, - рассуждает в разговоре с «КП»-Екатеринбург Светлана Рябова, мать Юлии Прокопьевой. – Даже после убийства он продолжал пакостить нашей семье. Сначала машины, потом пытался кредит свой на меня повесить. Я бегала по судам и адвокатам, а он спокойно в тюрьме сидел. А сейчас он воспользовался этой возможностью, чтобы выйти. А ведь ему практически минимум дали по такой статье. Сами подумайте: Ефремов за смертельную аварию получил 8, а она за убийство 10. Это же возмутительно! Поэтому пусть сидит до конца!

Фото: Отдел по эксплуатации и содержанию мест захоронений Администрации Нижнего Тагила

Фото: Отдел по эксплуатации и содержанию мест захоронений Администрации Нижнего Тагила

Семье модели выплатили 2,3 миллиона рублей, но Лошагину удалось отсудить половину от одной из двух Audi TT, которые принадлежали супругам.