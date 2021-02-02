Лошагин выплатил семье Юлии Прокопьевой два миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 февраля 2021 года, в Свердловском областном суде решается вопрос: смягчить наказание фотографу Дмитрию Лошагину или же оставить его за решеткой. В 2015-м он был приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. С учетом нахождения в СИЗО на стадии следствия, сидеть ему осталось три года. (Лошагин отбыл уже 6 лет и почти 11 месяцев лишения свободы - Прим. Ред).

"ПЕРЕСМОТРЕЛ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ"?

Так как дело было весьма запутанное и сложное «Комсомолка» собрала краткую информацию о деле Дмитрия Лошагина. Статью можно прочитать тут.

Дмитрий Лошагин уже два раза подавал ходатайство о том, чтобы ему смягчили наказание. И два раза ему в этом отказывали. Зато в декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа о замене неотбытого срока на ограничение свободы. Это значит, что в случае освобождения Лошагину будет запрещено покидать пределы города, менять прописку, а также покидать жилище в ночное время суток. Но прокуратура подала апелляцию. Решение Высшей инстанции поставит точку в данном вопросе.

- Я стал лучше. Пересмотрел взгляды на жизнь и решил вести нормальную жизнь, чтобы приносить пользу обществу, - говорит сам фотограф. – Я считаю, что погасил моральный ущерб в полном объеме. Это с моей точки зрения вполне достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, так я бы уже давно вышел. Фактически, если б я совершил это преступление, я бы уже за него ответил.

Даже за решеткой Лошагин зарабатывал благодаря фотографии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пользу Лошагина может сыграть и тот факт, что он выплатил семье Прокопьевой два миллиона рублей в счет морального ущерба. Кроме этого у него положительная характеристика – за пять лет на зоне у него всего одно замечание.

А вот родные модели категорически против смягчения наказания фотографу.

- Это ужасный и мерзкий человек, - рассуждает в разговоре с «КП»-Екатеринбург Светлана Рябова, мать Юлии Прокопьевой. – Даже после убийства он продолжал пакостить нашей семье. Сначала машины, потом пытался кредит свой на меня повесить. Я бегала по судам и адвокатам, а он спокойно в тюрьме сидел. А сейчас он воспользовался этой возможностью, чтобы выйти. А ведь ему практически минимум дали по такой статье. Сами подумайте: Ефремов за смертельную аварию получил 8, а она за убийство 10. Это же возмутительно! Поэтому пусть сидит до конца!

Тело модели обнаружили под Первоуральском. Фото: СОЦСЕТИ

"ЛОШАГИН СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Заседание было отложено на 30 минут из-за опоздания Светланы Рябовой, матери убитой Юлии Прокопьевой. Сам Дмитрий Лошагин отказался принимать участие в суде. Также в Екатеринбург из Нижнего Тагила не приехал брат модели Михаил Рябов, который также признан потерпевшим по делу. Но суд посчитал возможным рассмотрение апелляции без него.

В самом начале адвокат Лошагина Сергей Лашин заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. А именно квитанции об оплате всех долгов. Суд документы приобщил.

- Лошагин встал на путь истинный. Дмитрий Лошагин погасил все долги. А это имеет существенное значение для рассмотрения апелляционной жалобы, - заявил Сергей Лашин. - Приэтом у Лошагина не было собственных средств. Он упорно трудился в исправительном учреждении и практически всю свою зарплату отдавал - таким образом погасил более ста тысяч рублей. И уже потом погасил одним платежом оставшиеся два миллиона рублей.

После этого доводы против освобождения Лошагина озвучили сторона пострадавших и гособвинитель. Последний поддержал позицию матери убитой модели. Также выяснилось, что на первом заседании присутствовала лишь сторона Лошагина, а родные Юлии Прокопьевой приехать не смогли.

- В своей жалобе представитель Рябовой считает, что решение первой инстанции необходимо отменить, так как Лошагин совершил особо тяжкое преступление, в своих деяниях не раскаялся, а вину не признаёт до сих пор. В свою очередь адвокат Лашин считает решение суда первой инстанции обоснованным, - заявила судья. - В свою очередь адвокат Лашин считает решение суда первой инстанции обоснованным.

В зале суда присутствует мать Юлии Светлана Рябова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ваша честь, нет ничего страшнее, чем хоронить детей, - добавляет Светлана Рябова. - Я помню, как они жили, как Лошагин относился к ней. Это страшный человек. Нет никакой уверенности, что он не совершит ещё одно подобное преступление.

Кроме того, стало известно, что в колонии у Лошагина нет той самой положительной характеристики, о которой раньше говорил адвокат.

- Безусловно, обжалуемое нами постановление нельзя признать законным и обоснованным. В Чкаловском суде были допущены процессуальные нарушения в части допроса потерпевших. 7 декабря 2020 года в суде потерпевшая сторона не принимала участие. Кроме этого речь идёт о социальной справедливости, жалобы потерпевших. Информация об исправлении заключённого не соответсвует действительности, - настаивает гособвинитель. - Более того, он не зарекомендовал себя с положительной стороны. В 2018 году он подвергался дисциплинарному взысканию. На вопросы о своём изменении Лошагин отвечал: «Мне не нужно было что либо изменять». Это свидетельствует об отсутствии исправления, а это значит, что он может повторить преступление на свободе. Представители колонии постоянно наблюдают за исправлением заключённых. По словам представителя ИК-10, они не поддерживают ходатайство о смягчении наказания. Поэтому оснований на применение статьи 80 у суда не имелось.

Свердловский областной суд выносит решение по делу о смягчении наказания Дмитрию Лошагину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У Дмитрия Лошагина 16 поощерений за время отбывания наказания в ИК-54 и ИК-10. Было всего одно взыскание, ещё в марте 2018 года, - парировал доводы оппонентов адвокат фотографа Сергей Лашин.

После продолжительного совещания суд вынес решение:

- Решение суда первой инстанции отменить. Решение может быть обжалованно в Кассационном суде.

КОМММЕНТАРИЙ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ:

Александр НИКИТИН, адвокат матери убитой модели:

- Дмитрий Лошагин всегда был очень рациональным и расчетливым человеком. Даже если вспомнить вынесение приговора… Из него следует, что он все следы преступления пытался хладнокровно замести. Когда Юлия пропала, он никому не звонил, говорил, что все нормально и тянул время. Он удалял записи с камер видео-наблюдения, которые в последствии далось восстановить. Именно это и легло в основу приговора. Мы не верим в то, что он исправляется. Он сам, кстати, говорил об этом на суде первой инстанции: «А зачем мне исправляться? Мне не надо. У меня все нормально». Потом уже пошли фразы, навязанные его защитниками. Мы надеемся, что все эти основания суд учел. Считаем, что было принято обоснованное решение и мы рады.

КОМММЕНТАРИЙ ЗАЩИТЫ ЛОШАГИНА

Сергей Лашин, адвокат Дмитрия Лошагина:

- Я не понимаю, почему решение первой инстанции было отменено. У Лошагина положительные характеристики из мест лишения свободы. 16 поощрений и одно взыскание трехлетней давности. Он возместил ущерб потерпевшим. Не это ли говорит о том, что Лошагин встал на путь исправления?!

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