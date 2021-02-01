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В шаге от свободы: как фотограф-убийца Лошагин пытается выйти из колонии раньше срока

Второго февраля Свердловский областной суд поставит точку в деле о замене неотбытого наказания на более мягкую форму
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Родители Юлии Прокопьевой категорически против досрочного освобождения мужа убитой дочери

Родители Юлии Прокопьевой категорически против досрочного освобождения мужа убитой дочери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второго февраля Свердловский областной суд поставит в точку в деле об освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет за убийство жены Юлии Прокопьевой. За уголовным делом об убийстве красавицы из Нижнего Тагила следила вся страна. Он – гламурный фотограф из Екатеринбурга, она – успешная модель… «Комсомолка» решила напомнить с чего все началось и собрала хронологию событий.

АВГУСТ 2013: ЮЛИЯ ПРОПАЛА

Супруга самого дорогого фотографа Екатеринбурга 28-летняя Юлия Прокопьева-Лошагина пропала 22 августа 2013 года. Накануне исчезновения в лофте фотографа была вечеринка, на которой присутствовало около 70 человек. Одним из поводов для веселья был прошедший день рождения Юлии. Гости начали расходиться около 22:00 вечера. На следующий день девушка пропала. Первыми тревогу забили мама Юлии Светлана Рябова и ее младший брат Михаил. Дмитрий же вопреки здравому смыслу был спокоен, мол, Юлия улетела на очередные съемки, объявится. 31 августа Михаил написал заявление в полицию.

АВГУСТ 2013: ИЗУРОДОВАННОЕ ТЕЛО В ЛЕСУ

В это же время в лесу под Первоуральском грибники находят тело девушки. У нее сломана шея, сожжено лицо. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения. На вид 18-25 лет. Волосы русые. На пупке рана от пирсинга. 2 сентября 2013 года брат модели Михаил вместе с мамой Светланой поехали на опознание. Однако узнать Юлию они не смогли – тело было сильно изуродовано. 4 сентября специалисты экспертно криминалистического центра подтвердили, что найденная мертвая девушка – это пропавшая модель.

По словам родителей Юлии Прокопьевой, в браке с Лошагиным модель жила крайне бедно. Фото: СОЦСЕТИ

По словам родителей Юлии Прокопьевой, в браке с Лошагиным модель жила крайне бедно. Фото: СОЦСЕТИ

СЕНТЯБРЬ 2013: ЛЛОШАГИНА ЗАДЕРЖАЛИ

Первый, кого подозревают в убийстве – это Дмитрий. Фотографа задерживают, еще через три дня – отправляют в СИЗО. В ходе расследования выясняется, что предполагаемый момент расправы попал на записи камер видеонаблюдения в лофте – Лошагин покидает помещение после вечеринки с пластиковым контейнером в руках. Юлия же из лофта так и не выходит. При этом часть видео-файлов загадочным образом стерта. (позднее их восстановят – Прим.Ред.). Кроме этого сигнал сотового Лошагина был зафиксирован рядом с местом, где нашли тело. Вызывает подозрение и странное поведение Дмитрия: он выставляет на продажу лофт за 49 миллионов рублей и собирается в срочную командировку.

- Когда находят труп женщины, первые вопросы к кому возникают? Правильно, к тому, кто с ней жил. Задали вопросы Дмитрию. Если человек невиновен, он сразу соглашается на полиграф. Он отказался, нервничал. Потом изъяли записи видеокамеры. Как Лошагин бродит в техническом помещении в порванной рубахе, - рассказывал «КП»-Екатеринбург тогдашний начальник уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Александр Мазаев.

В 2014 году Лошагина выпустили из СИЗО, но избежать наказания фотограф так и не сумел

В 2014 году Лошагина выпустили из СИЗО, но избежать наказания фотограф так и не сумел

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2014: ЛОШАГИН НЕ ВИНОВЕН…

Спустя почти полтора года дело направляют в суд. 25 декабря 2014 года вынесен вердикт – Лошагин не виновен. Судья Эдуард Измайлов решил, что доказательств для обвинительного приговора недостаточно. Родственники Юлии подают апелляцию и выигрывают. Уже через два месяца, 26 февраля 2015, оправдательный приговор отменяют. Процесс начинается по второму кругу. А 30 марта Дмитрия на нервной почве госпитализируют в психиатрическую больницу с диагнозом «депрессия».

2015: ЛОШАГИН ВИНОВЕН

24 июня 2015 года после пересмотра дела в новом составе суд признает фотографа виновным. Не смотря на то, что прокурор запрашивает для Лошагина 13 лет, его приговаривают к 10 годам в колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств судья называет: несовершеннолетнего сына фотографа, отсутствие судимости и хорошие характеристики по месту работы. Суд также настаивает, чтобы две «Ауди ТТ» были переданы теще фотографа Светлане.

Сейчас Лошагин находится в ИК-10 Екатеринбурга

Сейчас Лошагин находится в ИК-10 Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2015-2020: «СЕКСУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И СУД ПО «АУДИ»

Новый этап в жизни Дмитрия Лошагина начался в ИК-54 Новой Ляли. По информации «КП» фотограф зарабатывает на жизнь, занимаясь любимым делом – делает снимки сокамерников и зарабатывает на этом неплохие деньги. После того, как об этом становится известно, камеру у фотографа забирают.

В 2018-м Дмитрий вновь напоминает о себе – пытается через суд забрать себе один из двух Audi TT и повесить на тещу кредит в два миллиона рублей. В начале 2019 года Лошагину удается отсудить половину одной из иномарок – 285 тысяч рублей. После этого последовал перевод в ИК-10 Екатеринбурга.

В 2019 году Лошагин давал в суде показания в качестве свидетеля по делу о пытках в новолялинской колонии, заявив, что два года платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность».

- Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил начальнику колонии Сергею Созинову деньги за «сексуальную безопасность», чтобы меня никто не трогал, — рассказал Лошагин на встрече с омбудсменом Татьяной Мерзляковой.

Лошагин выплатил семье модели 2 миллиона рублей

Лошагин выплатил семье модели 2 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2020-2021: СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

За все время пребывания в колонии Лошагин два раза подавал ходатайство о том, чтобы ему смягчили наказание. И два раза ему в этом отказывали. Третий же раз увенчался успехом. К концу 2020 года встал вопрос о его освобождении, но только не условно-досрочно. Речь идет о замене оставшегося срока (порядка трех лет – Прим. ред.) на более мягкую форму наказания – ограничение свободы. Формально это означает, что осужденному запрещено покидать город, выходить из дома с вечера до утра.

Несмотря на возражение прокуратуры, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство стороны Лошагина и согласился выпустить его раньше положенного срока. Ключевую роль в этом сыграло то, что Дмитрий уже выплатил два миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам Юлии Прокопьевой, а также за все время за решеткой имел всего одно замечание.

- За время в местах лишения свободы он обрел новую специальность – токаря, - рассказывает «КП»-Екатеринбург адвокат Лошагина Сергей Лашин. – В случае, если решение суда вступит в законную силу, Дмитрий будет жить по месту прописки в Екатеринбурге. Чем будет зарабатывать на жизнь? У него будет шансы выбрать, может и к фотографии вернуться.

Но прокуратура подала апелляцию, и теперь все решится по итогам рассмотрения дела в Свердловском областном суде.

МАМА ЮЛИИ: ПУСТЬ СИДИТ ДО КОНЦА

- Это ужасный и мерзкий человек, - рассуждает в разговоре с «КП»-Екатеринбург Светлана Рябова, мать Юлии Прокопьевой. – Даже после убийства он продолжал пакостить нашей семье. Сначала машины, потом пытался кредит свой на меня повесить. Я бегала по судам и адвокатам, а он спокойно в тюрьме сидел. А сейчас он воспользовался этой возможностью, чтобы выйти. А ведь ему практически минимум дали по такой статье. Сами подумайте: Ефремов за смертельную аварию получил 8, а она за убийство 10. Это же возмутительно! Поэтому пусть сидит до конца!

МАМА ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА: ДИМЕ НАДО МОЛИТЬСЯ

- Дима проходит испытание, и оно должно когда-нибудь закончиться, - заявляет «КП»-Екатеринбург Светлана Соколова. – Я за него молюсь, но в суд не пойду. И ему советую молиться. Он недавно переболел, а все потому, что не молится. В высших силах бактерии не распространяются…

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