Изначально Лошагин отбывал срок в колонии Новой Ляли, но потом его перевели в ИК-10 Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданный поворот в деле фотографа Дмитрия Лошагина, которого признали виновным в убийстве своей жены Юлии Прокопьевой. Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил просьбу заключенного на замену неотбытого срока на более мягкую форму наказания.

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие доказало, что фотограф убил супругу в своем лофте, а потом вывез за город в лес и сжег тело. Вероятной причиной конфликта пары стала ревность. Изначально Дмитрий отбывал наказание в колонии в Новой Ляле, но потом был переведен в ИК-2 в Екатеринбурге.

На сегодняшний день большую часть срока фотограф отбыл, именно поэтому и обратился с просьбой смягчить вид наказания. Но администрация колонии и прокуратура были против. В качестве аргументов приводилось дисциплинарное взыскание, которое Лошагин получил в 2018 году. Также прокурор указал, что Лошагину еще предстоит отбывать срок чуть более трех лет.

- Прокурор Клементьев в заключении указал, что осужденный по состоянию на 7 декабря 2020 отбыл 6 лет 9 месяцев 5 дней лишения свободы, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Но вердикт суда был иным – оставшуюся часть срока Лошагин будет отбывать в виде лишения свободы на ограничение свободы.

Однако, все еще может измениться. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда. Но если Областной суд также встанет на сторону Лошагина, то уже в ближайшее время фотограф выйдет на свободу.

Ограничение свободы заключается в том, что Дмитрий Лошагин не сможет изменять избранное место жительства, место работы, выезжать за пределы территории муниципалитета, не должен уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, за исключением случаев, связанных с состоянием здоровья и работой. Он также два раза в месяц должен являться для регистрации в управление ФСИН.

В колонии Лошагин продолжал работать фотографом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что судебные тяжбы с семьей убитой жены у Лошагина продолжались и после обвинительного приговора. Лишь два года назад семья модели отсудила свое право на два автомобиля Audi TT. Семья Прокопьевой доказала, что Юлия покупала их исключительно на свои деньги, а Дмитрий является недостойным наследником.

Лошагин принимал участие в судебном заседании по ВКС. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

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