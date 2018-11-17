2018-11-17T18:57:19+03:00
Происшествия

«Полный абсурд»: осужденный фотограф Лошагин требует с родителей убитой им жены больше четырех миллионов рублей

Первое заседание суда состоится в Нижнем Тагиле 22 ноября
Лев Истомин
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Фотограф требует с родителей убитой им супруги несколько миллионов рублейФотограф требует с родителей убитой им супруги несколько миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отбывающий за жестокое убийство жены уральский фотограф Дмитрий Лошагин обратился в суд с иском против родителей Юлии Прокопьевой, потребовав с них несколько миллионов рублей.

Документ еще 30 августа зарегистрирован в Ленинском районной суде Нижнего Тагила Свердловской области. Первое заседание по нему назначено на 22 ноября 2018 года. Ответчиками выступают мать убитой Лошагиным модели Светлана Рябова и отец девушки Андрей Прокопьев.

- Да, первое заседание по этому делу пройдет на днях, - подтвердила информацию «Комсомолке» мама Юлии Прокопьевой.

Дмитрий инициировал судебный процесс в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий инициировал судебный процесс в Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробности этой ситуации корреспонденту «Комсомолки» рассказал «звездный» адвокат Сергей Жорин, который бесплатно защищал в суде интересы родителей убитой модели.

- В просительной части иска Лошагин требует признать за собой ¼ доли автомобиля Audi TT, которая принадлежала Юлии, а также взыскать с мамы убитой стоимость ¼ доли этой же машины в размере 440 тысяч рублей, столько же требует и с ее отца, - рассказывает известный адвокат.

Помимо этого Лошагин хочет, чтобы родители оплатили часть его кредита. Кредит в размере 4-х миллионов рублей Дмитрий взял, еще живя вместе с Юлией. Поэтому она также должна была гасить платежи по нему. Теперь этот долг перешел, как фотографу, так и родителям девушки, потому что все трое вступили в наследство (а это не только деньги и имущество, но и долги).

Адвокат Сергей Жорин добился, что Лошагин отправился отбывать наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Сергей Жорин добился, что Лошагин отправился отбывать наказаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

Лошагин требует с Андрея Прокопьева и Светланы Рябовой 1 621 000 рублей, плюсом к этому еще по 810 тысяч в качестве «задолженности наследодателя» (именно такая формулировка указана в иске). Выходит, что общая сумма, на которую претендует зэк, составляет более 4-х миллионов рублей.

- При этом Дмитрий в иске пишет о смерти Юлии, но не указывает, что приговором суда он осужден за ее убийство, - говорит Жорин.

По словам адвоката, именно жадность и погубила Дмитрия.

- После того, как он сначала был оправдан, Лошагин начал требовать с мамы Юлии Лошагиной какие-то деньги. Мы со Светланой Рябовой тогда и познакомились на шоу в Москве. Потом приговор отменили, и он получил срок за убийство. Но выводы он, видимо, не сделал. Это просто абсурд, - говорит адвокат.

Брак Лошагина и Прокопьевой закончился трагедией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брак Лошагина и Прокопьевой закончился трагедиейФото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Сергея Жорина, позиция Лошагина недалека от правовых норм и законные основания на иск у него есть, но вся эта ситуация далека от норм морально-этических.

Напомним, что екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина приговорили к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Срок он отбывает в колонии №54 в Свердловской области.

Юлию Лошагину муж убил в августе 2013 года, после чего сразу попал под подозрение и позже был заключен в СИЗО. Однако по итогам первого судебного процесса 21 декабря 2014 года Лошагин был полностью оправдан и после этого вступил в наследство. Позже Свердловский областной суд отменил приговор первой инстанции и вынес новый.

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