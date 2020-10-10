«Прикрываются детьми, но когда убивали, о ее дочке не думали»: мать Ксении Каторгиной потребовала пожизненный срок для убийц дочери

У Ксении Каторгиной осталась пожилая мать и дочка. Фото: Vk.com

За улыбкой милой старушки в маске не распознать горя утраты любимой дочери. Год назад жизнь Риммы Каторгиной поделилась на «до» и «после». Хотя на душе было неспокойно еще за два дня до пропажи Ксении, Римма Валентиновна списала все на волнение из-за простуды внучки.

Но уже нас следующий день раздался звонок, а на другом конце провода голос лучшей подруги дочки.

- Ксюша пропала. Не вышла на работу, со вчерашнего дня ее никто не видел, - прозвучало в трубке.

УБИЛИ ИЗ-ЗА 350 ТЫСЯЧ

Тем же вечером поисковый отряд «ЛизаАлерт» впервые опубликовал ориентировку на 27-летнюю девушку. Вроде бы ничего обычного, на первый взгляд – типичная «потеряшка». Вот только примечание гласило «пропала после продажи автомобиля Audi Q5».

Еще через сутки (12 октября – суббота) на поиски вышли десятки волонтеров. Последний сигнал мобильника Ксении был зафиксирован сотовый вышкой в районе озера Шувакиш, что за парком Победы на Уралмаше. Добровольцы с полицией принялись прочесывать лес окрестности, но безрезультатно.

- Все понимают, что мы ищем груз 200, - сказал кто-то из поисковиков, и поспорить с этим было трудно.

Ксения родилась и выросла в Каменске-Уральском. Практически все жители свердловского города знают трагическую историю девушки. Фото: Vk.com

Пока весь город следил за поисками красавицы на черном внедорожнике, в «убойном» отделе свердловского главка полиции разрабатывали стратегию по поимке предполагаемый преступников. Силовики понимали, что, скорее всего, Ксении уже нет в живых.

Внезапно из Челябниска поступила новость – автомобиль Ксении замечен у местного перекупщика. Но владелец машины пояснил, что сам почувствовал неладное при оформлении сделки. Уж слишком подозрительными показались продавцы, да и девушка с паспортом на имя Ксении была не шибко на нее похожа. Сыщики немедленно изучили информацию о таинственных «дилерах» и выехали на Южный Урал.

Ночь на 15 октября стала предопределяющей. Именно в тот день в Озерске были задержаны предполагаемые убийцы. Ими оказались 42-летний таксист и многодетный отец Марат Ахметвалиев, ранее судимый Михаил Федорович и его гражданская жена Екатерина Меньшикова. В тот же день Ахметвалиев принял участие в следственном эксперименте и показал, где и как убивали Ксению.

Изувеченное тело нашли через пять дней в колодце. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Выяснилось, что троица уговорила девушку приехать на Уралмаш, чтобы посмотреть ее автомобиль. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Позвонившая ей Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

При «осмотре» внедорожника разбойники попросили устроить им небольшой тест-драйв. А когда Ксения оказалась на заднем сиденье – принялись бить ее шокером и заточкой. Тело выбросили в канализационный люк посреди частного сектора.

На первом же допросе Ахметвалиев признался, что с самого начала они планировали убивать хозяйку Audi. Вот и его подельник-цыган уже через два месяца начал валить всю вину на него.

- Я на данный момент признаю вину в полном объеме. Но убивать у меня умысла не было. Это все сделал Марат. Мы ему не говорили так делать, - сказал во время продления меры пресечения Михаил Федорович.

Примечательно, что украденный автомобиль банда продала вдвое дешевле – всего за 350 тысяч рублей. Такова для них была цена жизни матери 6-летней девочки.

На всех троих завели уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». Санкции предполагают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Убийцы Ксении Каторгиной: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОЧКА ДУМАЕТ, ЧТО МАМУ ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ

День похорон мама Ксении почти не помнит. Но на могилу дочери Римма Валентиновна приходит каждую неделю. Пожилая женщина полностью посвящает себя воспитанию внучки Саши. Еще не скоро девочка узнает, в каких муках умирала ее мама. Говорить об убийстве ей, разумеется, никто не стал. Пришлось выдумывать легенду о том, что «маму сбила машина».

- С дочкой я говорила в понедельник, за три дня до убийства, - со слезами на глазах рассказала «КП» Римма Валентиновна. - Один из них (Федорович) прикрывается своим ребенком. Но когда они Ксюшу убивали, о ее дочке не думали. У нее впереди была вся жизнь, дочка, планы, покупка квартиры, командировка в Италию. Надеюсь, что все они получат пожизненный срок. Я бы и расстрела им пожелала, но у нас больше нет смертной казни. Внучка не должна в таком возрасте знать всех этих зверств. Саша до сих пор думает, что маму можно спасти.

Кстати, как только следователи вернули семье Ксении злосчастный автомобиль, его выставили на продажу. Но за несколько месяцев покупатель для Audi Q5 так и не нашелся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыщики задержали подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Предполагаемых преступников поймали сотрудники уголовного розыска свердловского главка полиции (подробнее)

Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)