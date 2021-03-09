Сыну полковника Росгвардии грозит до 15 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Считанные часы остаются до оглашения приговора по делу о смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019 года в массовом столкновении напротив ТЦ «Алатырь» погибли двое мужчин: таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Последнего дома ждали жена и маленькая дочка. Виталий возвращался к семье после поездки на концерт в Санкт-Петербург. За несколько минут до смерти он успел написать супруге Ирине сообщение:

«Открывай двери, я скоро буду».

Когда «десятка» ждала разрешающего сигнала светофора в позади стоящий SsangYong на бешеной скорости влетела коричневая KIA Rio. От удара отечественную легковушку отнесло во впереди стоящую машину, а ВАЗ смяло, словно гармошку.

От «десятки» осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сидящий за рулем KIA Владимир Васильев еще долго не сможет понять, что же произошло ранним утром того злополучного воскресенья. Не лучше будет себя чувствовать ехавший рядом с ним Глеб Березкин.

Обоих парней доставили с переломами в 23-ю больницу. Кстати, тогда по «горячим» следам нам удалось пробраться к Березкину в палату и немного пообщаться с лучшим другом лихача. Глеб уверял нас, что говорил Владимиру тормозить.

ВЕЧЕРИНКА НА ЖБИ

В ночь перед аварией выше упомянутые герои находились в квартире Глеба Березкина на улице 40 лет ВЛКСМ. Там также был и владелец той самой KIA – Никита Фомин. Обычная «вписка» затянулась до утра, и в какой-то момент стало понятно, что кончается спиртное. О том, что было дальше, на все 100% достоверно неизвестно, так как показания участников вечеринки расходятся.

Вот, что говорил во время допроса Глеб Березкин:

«Днем 3 августа я встретился с другом детства Никитой Фоминым и мы решили выпить у меня дома. Уже ночью Фомин позвонил Вове Васильеву и предложил приехать к нам, он согласился. Владимир приехал, но спиртное не употреблял. Наркотики никто из присутствующих не принимал (также в квартире Березкина были трое его знакомых – прим.ред.). Под утро у нас стало заканчиваться спиртное, и мы вышли покурить на лестницу с Фоминым и Васильевым. Приняли коллективное решение, что я и Вова поедем к нему домой за спиртным».

И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, суду предстоит решить, угонял ли Васильев машину Фомина. Сам Никита категорически отрицает факт передачи ключей, более того, он предполагает, что Березкин мог вытащить их из его куртки.

Васильев и Березкин были лучшими друзьями с детства. Фото: СОЦСЕТИ

Также он заявлял, что мать Васильева предлагала ему деньги в обмен на отказ от заявления. Это очень важный момент, ибо Васильев категорически открещивается от угона, мол, часто до этого садился за руль чужой машины.

«Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился», - говорится в показаниях Глеба Березкина, которые закреплены в уголовном деле.

Как видите, Березкин делает сильный акцент на том, что Васильев устроил аварию в трезвом состоянии. Факт аварии, в которой погибли двое, в состоянии опьянения практически в два раза ужесточает санкции статьи уголовного кодекса.

Глеб Березкин через сутки после аварии в палате ГКБ № 23 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Кстати, во время расследования была проведена экспертиза запись с камер видеонаблюдения. По ее выводам, во время своего заезда Васильев разгонялся до 150 км/ч.

Стоит добавить, что Глеб Березкин входит в число потерпевших по делу. Несколько месяцев парень передвигался в инвалидном кресле и на костылях.

МОЧА ОТЦА

Если вы вдруг не помните, то поначалу Васильев долгое время числился как «трезвый» виновник аварии. Дело в том, что изначально дело, как стандартное ДТП, передали в Главное следственное управление свердловского управления МВД. Там действовали по стандартной схеме – отправили взятые в больнице у Васильева анализы мочи на экспертизу. Результат был готов в течение двух дней – запрещенных веществ не обнаружено. Но после публикаций видео с места аварии в такое верилось с трудом.

Вторя экспертиза была проведена в Челябинске – и снова тоже самое. Вопросов становилось все больше, но ответы дать никто не мог. На фоне огромного резонанса уголовное дело было передано в первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Не прошло и недели как появилась ошеломляющая информация: мочу в больнице сдавал не Васильев, а его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Здесь важно знать две вещи. Первая – отца Васильева не могли привлечь к уголовной ответственности. На этот вопрос подробно отвечал адвокат Антон Штоль:

«Статья 303 УК «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» предполагает фальсификацию доказательств виновным лицом. И снова та же история с отсутствием каких-либо доказательств факта фальсификации анализов именно Андреем Васильевым. Это мог сделать эксперт, медсестра, или сотрудник полиции».

Второй момент: благодаря поправкам Минздрава, факт подмены анализов теперь расценивается как отказ от прохождения освидетельствования. Именно это позволило следователям квалифицировать действия Васильева по части 6 статьи 264 УК. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Родные погибших не верят в раскаянье Васильева Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СУД

Из-за пандемии судебное разбирательство растянулось на полтора года. Были допрошены все участники вечеринки на ЖБИ, родители Васильева и родственники погибших. Государственный обвинитель запросил для Владимира 13 лет лишения свободы.А его адвокаты потребовали снять обвинения в угоне и переквалифицировать статью о ДТП. Последнее – позволит Васильеву претендовать на более мягкий срок, всего до 7 лет колонии.

В своем последнем слове Владимир признал вину в аварии, но отметил, что был трезвым. Также в очередной раз попросил прощения у родных Александра и Виталия.

- Я виноват в этой аварии, но то, что я находился в состоянии опьянения, это не так, и это доказано. В остальном вину признаю. Приношу свои искренние соболезнования. Я признаю, что виноват в аварии, но квалификацию не признаю, — сказал в суде Васильев.

10 марта в 10:00 суд огласит приговор.