2020-02-19T09:39:38+03:00
Происшествия

«Статья предполагает подкуп или угрозы убийством»: адвокат – о том, почему отец Васильева избежит ответственности за подмену мочи

Военная прокуратура проверит решение следователей об отказе в возбуждении уголовного дела. Но вероятность, что полковник Росгвардии предстанет перед судом, крайне мала
Олег ГАЛИМОВ
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Васильеву грозит до 20 лет колонииВасильеву грозит до 20 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Смертельная авария на Малышева с участием 23-летнего художника Владимира Васильева на долгие годы запомнится жителям Екатеринбурга, как одно из самых резонансных дел. В ходе расследования выяснилось, что парень пытался сойти за трезвого, подменив в больнице анализы мочи. В этом ему помог отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Адвокат Антон Штоль написал колонку о том, почему силовик, скорее всего, избежит уголовного преследования.

УЗНАТЬ КТО ИМЕННО ПОДМЕНИЛ МОЧУ - НЕВОЗМОЖНО

Факт подмены анализов был установлен экспертами, которые обнаружили в анализах Владимира Васильева ДНК его отца. Для широкой общественности очевиден факт использования служебного положения Васильевым старшим, однако, непонятно почему он до сих пор не привлечен к уголовной ответственности. В СМИ появляется разного рода информация о том, что якобы в действиях Васильева старшего правоохранительные органы не нашли состава преступления. Отчасти эта информация соответствует действительности.

Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Действия Андрея Васильева в СМИ (в том числе и юристы, дающие комментарии по данному делу) квалифицируют по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. Так, например, ст. 309 УК «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», которая предполагает подкуп эксперта либо угрозы убийством, применения насилия опасного для жизни и здоровья, шантаж, не может быть применена к Андрею Васильеву, поскольку нет доказательств воздействия Васильева старшего на экспертов при помощи указанных средств. Также нет каких-либо доказательств, что высокопоставленный силовик использовал свое служебное положение для давления на экспертов.

Статья 303 УК «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» предполагает фальсификацию доказательств виновным лицом. И снова та же история с отсутствием каких-либо доказательств факта фальсификации анализов именно Андреем Васильевым. Это мог сделать эксперт, медсестра, сотрудник полиции…

Другие статьи уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за подобное деяние, также разбиваются об отсутствие доказательственной базы, кто именно подменил анализ мочи.

СЛИШКОМ ПРОСТО ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ

И проблему лично я вижу не в несовершенстве уголовного законодательства, а в несовершенстве административных процедур, в том числе связанных с самим порядком сдачи анализа водителем, предположительно находящемся в состоянии опьянения.

С материалом взятым для анализа соприкасается слишком много лиц: сотрудник полиции, сопровождающий предполагаемого нарушителя в медучреждении, врач-эксперт, медсестра, сам правонарушитель… На каждом этапе возможна фальсификация анализов тем или иным лицом. Так, например, в даркнете можно приобрести пакетик с синтетической уриной, который закрепляется на теле лица, подлежащего освидетельствованию, что позволяет нагреть данную субстанцию до температуры тела. Синтетическая моча соответствует по всем параметрам, проверяемым экспертами естественной урине человека, в связи с чем эксперты не замечают подмены. Такой же пакетик может быть наполнен мочой другого человека.

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В данный момент Антон Штоль представляет интересы потерпевших от наезда водителя бешеной Honda Владимира Пузырева.
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Баночку с уже собранным анализом может подменить сотрудник полиции во время сопровождения правонарушителя от туалета до кабинета врача-эксперта.

В то время пока баночка стоит на столе, а врач-эксперт общается с правонарушителем, баночку может подменить медсестра. Ну и очевидно, что баночку может подменить сам эксперт. Установить кто именно виновен в фальсификации невозможно.

В первую очередь необходимо совершенствовать административно-правовую сферу, в частности саму процедуру сдачи анализа. Чем меньше лиц соприкасается с той самой баночкой, тем больше вероятности установить лицо, виновное в такой подмене, которая произошла в случае с Васильевым.

Васильев так и не признал, что сел за руль пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Васильев так и не признал, что сел за руль пьянымФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что накануне военная прокуратура решила проверить обоснованность решения следователей об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Васильева. Его сыну грозит до 20 лет колонии за угон автомобиля и ДТП с двумя погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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