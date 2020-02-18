Военная прокуратура проверит отца Васильева, который подменил мочу сына после смертельной аварии

Прокуратура Центрального военного округа запросит из 58 военно-следственного отдела материалы проверки в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева. Ранее силовика обвинили в подмене мочи при заборе анализов у его сына – 23-летнего художника Владимира Васильева, который стал виновником смертельной аварии в центре Екатеринбурга.

- В рамках проверки будет дана процессуальная оценка действиям следователей, отказавшим в возбуждении уголовного дела по статье 309 УК РФ «Фальсификация доказательств», - прокомментировали «Комсомолке» в надзорном ведомстве.

Утром того дня Васильев – младший вместе со своим другом детства Глебом Березкиным ехал к себе домой, чтобы с новой порцией спиртного вернуться к приятелям на ЖБИ. По пути Владимир дважды выехал на встречную полосу и едва не сбил мужчину.

Видео этих опасных выходок и момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Недавно нам стало известно, что один из друзей Васильева, который видел художника в ночь перед ДТП, даст показания против него в суде. А именно то, что Владимир был изрядно пьян, когда садился за руль. К слову, родителей обвиняемого упрекают в давлении на владельца разбитой Kia Rio Никиту Фомина. Как выяснилось, мать Васильева предлагала ему новый автомобиль взамен на отказ от показаний против сына.

Ожидается, что уголовное дело поступит в суд до начала апреля. Владимиру Васильеву грозит до 20 лет колонии за угон и смертельное ДТП.