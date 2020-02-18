Военная прокуратура проверит отца Васильева, который подменил мочу сына после смертельной аварии
Прокуратура Центрального военного округа запросит из 58 военно-следственного отдела материалы проверки в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева. Ранее силовика обвинили в подмене мочи при заборе анализов у его сына – 23-летнего художника Владимира Васильева, который стал виновником смертельной аварии в центре Екатеринбурга.
- В рамках проверки будет дана процессуальная оценка действиям следователей, отказавшим в возбуждении уголовного дела по статье 309 УК РФ «Фальсификация доказательств», - прокомментировали «Комсомолке» в надзорном ведомстве.
Утром того дня Васильев – младший вместе со своим другом детства Глебом Березкиным ехал к себе домой, чтобы с новой порцией спиртного вернуться к приятелям на ЖБИ. По пути Владимир дважды выехал на встречную полосу и едва не сбил мужчину.
Видео этих опасных выходок и момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.
Недавно нам стало известно, что один из друзей Васильева, который видел художника в ночь перед ДТП, даст показания против него в суде. А именно то, что Владимир был изрядно пьян, когда садился за руль. К слову, родителей обвиняемого упрекают в давлении на владельца разбитой Kia Rio Никиту Фомина. Как выяснилось, мать Васильева предлагала ему новый автомобиль взамен на отказ от показаний против сына.
Ожидается, что уголовное дело поступит в суд до начала апреля. Владимиру Васильеву грозит до 20 лет колонии за угон и смертельное ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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