Анализы за Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию на Малышева, сдавал его отец

Новая экспертиза показала, что после аварии на Малышева за Владимира Васильева сдавал анализы его отец – полковник Росгвардии. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на своего собеседника, знакомого с ходом экспертизы.

— Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева. Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно,— пояснил изданию собеседник.

Авария, унесшая жизни Александра Трушкова и Виталия Никифорова, произошла ранним утром 4 августа. В ту ночь Васильев отдыхал на вечеринке у своего друга детства Глеба Березкина. Застолье проходило на ЖБИ и когда стало светать, парни решили продолжить банкет уже дома у Владимира.

Владимир Васильев и Глеб Березкин дружат с детства. Фото: соцсети

Парочка угнала Kia Rio своего знакомого и на бешеной скорости промчалась по центру города. К слову на «малышевском кольце» Васильев проехал по встречной полосе, а затем на нескольких перекрестках проехал на красный сигнал. Развязка этой бессмысленной гонки произошла у ТРЦ «Алатырь», где на светофоре стояли четыре автомобиля.

Васильев на полной скорости протаранил ничего не подозревающих водителей – от удара отечественную «десятку» смяло словно гармошку. Находившиеся в такси мужчины скончались на месте, у каждого из них остались жены и маленькие дети.

С самого начала вменяемость Владимира Васильева вызывала большие сомнения, после аварии он едва мог говорить и не понимал происходящего. После выписки из больницы уличного художника арестовали, несмотря на слезы и раскаянье в суде.

От удара в аварии погибли водитель и пассажир такси. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На недавнем заседании по продлению меры пресечения подтвердилась и информация о том, что отцом виновника аварии является высокопоставленный офицер Росгвардии.

- Да, его отец служит в Росгвардии, - говорила в суде мать Васильева. – Это что, преступление?! Владимир — наш второй сын, желанный ребенок. За 23 года показал себя как сын только с хорошей стороны. Чуткий, внимательный, заботливый, добрый, дружелюбный, отзывчивый. То, что произошло 4 августа, — это черный день не только в судьбе потерпевших, но и в нашей семье. Мы это рассматриваем как несчастный случай. Владимир глубоко осознал содеянное, раскаивается. Это были проблемы со здоровьем, которые внезапно вылились в это несчастье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

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