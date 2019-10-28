2019-10-28T14:45:31+03:00
Происшествия

«Теперь реально доказать, что он был пьян»: следователи подтвердили подмену анализов виновника смертельного ДТП на Малышева

Если силовикам удастся переквалифицировать дело, то Владимиру Васильеву будет грозить до 15 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
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Авария произошла у ТРЦ "Алатырь" 4 августа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области/СОЦСЕТИАвария произошла у ТРЦ "Алатырь" 4 августа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области/СОЦСЕТИ
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Следователь, занимающийся делом резонансной аварии на Малышева, в которой погиб водитель и пассажир такси, подтвердил, что кто-то другой сдавал мочу на экспертизу вместо виновника ДТП Владимира Васильева.

Об этом «Комсомолке» рассказал адвокат, представляющий интересы семьи погибшего таксиста Александр Шумилов.

- Сейчас будут выяснять, чья это моча. Я думаю, что в ближайшее время следователь переквалифицирует дело, чтобы Васильев считался как водитель устроивший аварию в состоянии опьянения. Это реально благодаря приказу Минздрава: если человек выдает чужие анализы за свои, то он заведомо считается пьяным. Также установлено, что Васильев ехал на скорости до 150 км/ч. А еще он отказался проходить полиграф, - говорит Шумилов.

Если следователю действительно удастся переквалифицировать дело, то Васильеву будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Выжить после такого столкновения было практически невозможно. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Выжить после такого столкновения было практически невозможно. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ТАЛАНТЛИВЫЙ СЫН СИЛОВИКА

Авария, унесшая жизни Александра Трушкова и Виталия Никифорова, произошла ранним утром 4 августа. В ту ночь Васильев отдыхал на вечеринке у своего друга детства Глеба Березкина. Застолье проходило на ЖБИ и когда стало светать, парни решили продолжить банкет уже дома у Владимира.

Парочка угнала Kia Rio своего знакомого и на бешеной скорости промчалась по центру города. К слову на «малышевском кольце» Васильев проехал по встречной полосе, а затем на нескольких перекрестках проехал на красный сигнал. Развязка этой бессмысленной гонки произошла у ТРЦ «Алатырь», где на светофоре стояли четыре автомобиля.

Васильев пробудет за решеткой как минимум до декабря Фото: Олег ГАЛИМОВ

Васильев пробудет за решеткой как минимум до декабряФото: Олег ГАЛИМОВ

Васильев на полной скорости протаранил ничего не подозревающих водителей – от удара отечественную «десятку» смяло словно гармошку. Находившиеся в такси мужчины скончались на месте, у каждого из них остались жены и маленькие дети.

С самого начала вменяемость Владимира Васильева вызывала большие сомнения, после аварии он едва мог говорить и не понимал происходящего. После выписки из больницы уличного художника арестовали, несмотря на слезы и раскаяние в суде.

Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

На недавнем заседании по продлению меры пресечения подтвердилась и информация о том, что отцом виновника аварии является высокопоставленный офицер Росгвардии.

Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

- Да, его отец служит в Росгвардии, - говорила в суде мать Васильева. – Это что, преступление?! Владимир — наш второй сын, желанный ребенок. За 23 года показал себя как сын только с хорошей стороны. Чуткий, внимательный, заботливый, добрый, дружелюбный, отзывчивый. То, что произошло 4 августа, — это черный день не только в судьбе потерпевших, но и в нашей семье. Мы это рассматриваем как несчастный случай. Владимир глубоко осознал содеянное, раскаивается. Это были проблемы со здоровьем, которые внезапно вылились в это несчастье.

Недавно знакомая Васильева на правах анонимности рассказала «КП», что в ночь перед аварией Владимир употреблял наркотики. С нашей редакцией связывались семьи погибших, с просьбой уговорить девушку дать показания в суде, но знакомая художника - отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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