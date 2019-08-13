«Умоляю, простите»: появилось видео, как виновник жуткого ДТП на Малышева раскаивается

Обвиняемый в смертельном ДТП, которое произошло ранним утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московская в Екатеринбурге, 23-летний Владимир Васильев во вторник после выхода из больницы отправился на допрос, который продлился почти 4 часа.

В этот же день в распоряжении «Комсомолки» появилось видео, на котором убитый горем молодой человек произносит слова прощения и касается в совершенном преступлении. В аварии погибли 25-летний водитель такси Александр и его 26-летний пассажир Виталий. Их машину Васильев протаранил, двигаюсь на скорости в 200 километров в час.

Видео записано сразу после допроса в здании полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725754" frameborder="0"></iframe> Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

- Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, какую утрату я принес родным погибших. Я не желал смертей. Постараюсь всеми силами загладить свою вину. Умоляю, простите меня, - говорит Владимир Васильев.

- Есть ли у вас травмы после ДТП? – интересуется следователь.

- Травмы есть, но это все мелочи по сравнению с тем, что я сделал. Я действительно этого не хотел. Простите меня, пожалуйста.

- Какой у вас стаж вождения?

- Пять лет. Я не понимаю, как это произошло, я виноват перед вами, очень сильно, я прошу о прощении. Понимаю, как вам больно.

- Студент? Работаете?

- Учусь и работаю. Я художник, занимаюсь оформлением и учусь на факультете дизайна.

- Вы согласны с предъявленным обвинениям?

- Полностью согласен.

Сразу после допроса Васильева увезли в ИВСФото: Олег Галимов

После допроса Васильева заковали в наручники и увезли в изолятор временного содержания на Фрунзе, 74.

- Ему было предъявлено обвинение по статье «ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Вину он признал полностью.

Кроме того, в полицию пришли результаты экспертизы на основе исследования мочи и крови подозреваемого.

Авария на Малышева произошла утром 4 августа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- В крови Васильева отсутствовал алкоголь и наркотики. Также не нашел своего подтверждения факт угона автомобиля, на котором совершенно ДТП, – дополнил Горелых. - Гражданин Васильев был в числе тех, кто не употреблял никакие увеселительные препараты. На вечеринке, после которой случилась эта трагедия, он уехал, чтобы приобрести необходимое для продолжения вечера.

Теперь органы внутренних дел намерены просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Виновнику аварии на Малышева грозят принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 3 года, или лишение свободы до 7 лет.

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