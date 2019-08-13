2019-08-13T14:20:53+03:00
Происшествия

Заковали в наручники: Васильева, виновника аварии на Малышева, задержали

Сегодня лихача, по вине которого погибли два человека, допросили в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области
Юлия СТАЛИНА
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Васильева задержали сразу после допроса.Васильева задержали сразу после допроса.Фото: Олег Галимов
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Владимир Васильев, тот самый водитель KIA, который устроил жуткую аварию на Малышева, задержан. Сегодня, 13 августа, виновник смертельного ДТП явился на допрос. Несколько часов лихач давал показания в ГСУ, передает корреспондент «Комсомольской правды». После этого Васильева заковали в наручники и увели к машине.

Адвокат виновоника аварии Алексей Сандрцкий отказался отвечать на вопросы журналистов.

Водителя КИА задержали после допроса у следователя.Олег Галимов

Напомним, страшная авария случилась 4 августа на перекрестке Малышева-Московской. В 6 часов утра KIA на большой скорости въехала в четыре автомобиля. Самый сильный удар пришелся на автомобиль такси Uber, после него на месте скончался водитель и пассажир. У обоих остались маленькие дети. Еще один пострадавший получил травмы. Сам Владимир Васильев находился за рулем, рядом сидел его друг Глеб Березкин. Они тоже получили повреждения. На днях виновника выпустили из больницы.

Виновника аварии увезли в автозаке. Фото: Олег Галимов

Виновника аварии увезли в автозаке.Фото: Олег Галимов

Информация дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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