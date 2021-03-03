По версии следствия, художник сел за руль пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для уличного художника Владимира Васильева, который спровоцировал смертельную аварию на Малышева. В результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

По версии следствия, Васильев сел за руль пьяным. При этом стоит отметить, что ему по-прежнему грозит до 15 лет лишения свободы по двум статьям - ДТП с погибшими и угон.

- В силу нахождения в состоянии опьянения подсудимый выбрал скорость движения, не обеспечивающую ему постоянный контроль за движением автомобиля, в связи с чем не справился с управлением автомобиля, допустил столкновение со стоящими перед перекрестком автомобилями, - отметили в прокуратуре.

Васильев - сын полковника Росгвардии Андрея Васильева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в суде были допрошены родители Васильева, его мать работает учителем биологии в гимназии № 176, а отец – начальник финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии. Но если офицер в отставке не стал свидетельствовать против сына, то Наталья Васильева во всю принялась хвалить отпрыска.

- У Вовы всегда была хорошая успеваемость, до отчисления из вуза он учился только на пятерки и четверки. В 2008 году у него диагностировали высокое внутричерепное давление. Требовалось стационарное лечение, но мы его так и не прошли. Ему время от времени было плохо. В момент аварии он потерял сознание именно из-за этого заболевания, - заявила в суде Наталья Васильева (по показаниям Ирины Алферовой – прим.ред.).

Кроме этого в ходе следствия было установлено, что отец помог Владимиру подменить анализы мочи на «чистые». Именно из-за этого теперь художника обвиняют по статье о ДТП с двумя погибшими, будучи в состоянии опьянения.

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