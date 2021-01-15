Семьи погибших в аварии на Малышева таксиста Александра Трушкова и пассажира Виталия Никифорова подадут гражданские иски к Владимиру Васильеву на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Изначально бывшая жена таксиста Марина Трушкова подала иск на 14,3 миллиона рублей, а сегодня отец второго мужчины подал иск на два миллиона рублей.Также в ближайшее время с суммой иска определится гражданская жена Виталия Никифорова Ирина Алферова. На данный момент семья художника выплатила каждой стороне по 800 тысяч рублей.- Сейчас я советуюсь с адвокатами и собираю документы. У меня речь идет о потере кормильца и компенсации морального вреда нашей дочки. Сумма будет в районе 3-4 миллионов рублей. На днях Трушковой перевели 500 тысяч рублей. Деньги отправляют почтовым переводом, - пояснила «КП» Ирина Алферова.Накануне в суде были допрошены родители Васильева, его мать работает учителем биологии, а отец – начальник финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии. Но если офицер в отставке не стал свидетельствовать против сына, то Наталья Васильева во всю принялась хвалить отпрыска.- У Вовы всегда была хорошая успеваемость, до отчисления из вуза он учился только на пятерки и четверки. В 2008 году у него диагностировали высокое внутричерепное давление. Требовалось стационарное лечение, но мы его так и не прошли. Ему время от времени было плохо. В момент аварии он потерял сознание именно из-за этого заболевания, - заявила в суде Наталья Васильева (по показаниям Ирины Алферовой – прим.ред.).Кроме этого в ходе следствия было установлено, что отец помог Владимиру подменить анализы мочи на «чистые». Именно из-за этого теперь художника обвиняют по статье о ДТП с двумя погибшими, будучи в состоянии опьянения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиновник аварии на Малышева публично извинился перед семьями погибших мужчин (подробнее)«В ту ночь мы много пили»: как Владимир Васильев угнал Kia Rio у друга в Екатеринбурге перед смертельным ДТП (подробнее)Друзья до последнего покрывали его: подробности страшной аварии в центре Екатеринбурга от следователя СК. Уличный художник Владимир Васильев устроил ДТП, в котором погибли двое мужчин. Чтобы избежать сурового наказания, лихач вместе с отцом пытался подменить мочу для «чистых» анализов (подробнее)