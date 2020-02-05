Устроил ДТП и подменил мочу с помощью отца: виновнику аварии на Малышева продлевают арест

В Екатеринбурге вновь решают ближайшее будущее 23-летнего уличного художника, виновника смертельной аварии на Малышева, Владимира Васильева. На сей раз следователи СКР просят суд оставить обвиняемого за решеткой до 5 апреля.

Владимира Васильева привезли в суд в 11 часовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это необходимо, чтобы соблюсти процессуальные сроки по ознакомлению с делом прокурора и передаче дела в суд, - пояснил «КП» заместитель руководителя первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Алексей Кондин.

Последствия аварии. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

4 августа 2019 года Васильев кутил на вечеринке в квартире у своего друга детства Глеба Березкина. Ранним утром приятели угнали машину общего знакомого Никиты Фомина, сели в коричневый Kia Rio и поехали продолжать банкет домой к Володе. По пути от ЖБИ до центра наши «герои» несколько раз нарушили ПДД, в том числе и выезжали на встречку.

На перекрестке Малышева-Московская иномарка протаранила четыре автомобиля. В результате удара погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У мужчин остались семьи и маленькие дети.

Через полчаса после начала заседания прессу удалили из зала судаФото: Алексей БУЛАТОВ

Очевидцы аварии утвреждают, что сидевший за рулем Васильев вел себя неадекватно, однако анализы мочи дважды опровергли употребление запрещенных веществ. Но почти полгода выяснилось – в больнице мочу Владимира подменил его отец Андрей Васильев, полковник Росгвардии в отставке. Именно благодаря этому факту Владимиру ужесточили статью и теперь он предстанет перед судом как водитель, находящийся в состоянии опьянения.

Василеьв и Глеб Березкин дружат с детства. Фото: СОЦСЕТИ

За смерть двух человек в аварии и угон ему грозит до 20 лет лишения свободы. Также стоит добавить, что тот самый Глеб Березкин был признан одним из потерпевших по делу. Сейчас молодой парень с трудом передвигается на костылях.

Смотрите трансляцию «КП» из здания Ленинского районного суда.

Судебное заседание по Владимиру Васильеву.5 февраля 2020 года, Ленинский районный суд

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