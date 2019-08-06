2019-08-06T12:10:44+03:00
Происшествия

Жена фитнес-тренера, погибшего в аварии на Малышева: «Он хотел сам сесть за руль, но в итоге вызвал такси»

У Виталия Никифорова осталась супруга и пятилетняя дочка
Олег Галимов
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По словам жены Виталия, ее муж работал фитнес-тренером, вел здоровый образ жизни и цеплялся за любую возможность подзаработать. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу / соцсетиПо словам жены Виталия, ее муж работал фитнес-тренером, вел здоровый образ жизни и цеплялся за любую возможность подзаработать. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу / соцсети
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Ужасная авария на перекрестке Малышева-Московская остается самой обсуждаемой темой в Екатеринбурге. Накануне из свердловского главка МВД пришла новость: на виновника ДТП Владимира Васильева завели уголовное дело, теперь ему грозит до 7 лет колонии.

Сам Васильев остается в больнице № 24 с сотрясением мозга, а у его пассажира Глеба Березкина пробито легкое. Друг лихача уверяет, что он пытался остановить друга, но тот «продолжал гнать».

Глеб Березкин заявил, что ему поступают угрозы Фото: Олег Галимов

Глеб Березкин заявил, что ему поступают угрозыФото: Олег Галимов

В результате столкновения погибли двое мужчин из такси: 25-летний водитель Александр и 26-летний пассажир Виталий Никифоров. Виталий возвращался домой к гражданской жене и 5-летней дочке. По словам супруги, ее муж работал фитнес-тренером, вел здоровый образ жизни и цеплялся за любую возможность подзаработать, мечтал открыть свой бизнес.

Виталий с семьей на отдыхе в Сочи. Фото: соцсети

Виталий с семьей на отдыхе в Сочи. Фото: соцсети

- 1 августа Виталик с другом улетел в Санкт-Петербург на концерт, а через день полетел в Москву, - рассказывает «КП» супруга погибшего Ирина. – Ранним утром воскресенья он приземлился в Кольцово. Изначально он хотел сам сесть за руль и поехать на каршеринге, но не смог выехать с парковки т.к автомобиль был припаркован в неположенном месте. Именно поэтому им пришлось вызвать такси, он написал мне СМС: «Открывайте двери, я забыл дома ключи». Я ждала его, но он все не приезжал. Когда я увидела новости про аварию, то даже не могла подумать, что мой муж может быть там. Но потом позвонила другу, он рассказал мне про то, что они уехали из аэропорта на такси, и все встало на свои места.

Также в больнице с сотрясением мозга остается пострадавший водитель Toyota Андрей. В интервью «Комсомолке» он рассказал, что виновник аварии и его пассажир вели себя довольно странно и возможно были в состоянии опьянения.

Пострадавший в ДТП на Малышева - Московская рассказал как все происходило.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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