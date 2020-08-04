Друзья до последнего покрывали его: подробности страшной аварии в центре Екатеринбурга от следователя СК

4 августа 2010 года, воскресенье. На пустых улицах Екатеринбурга можно увидеть лишь тех, кто возвращается домой после бурной ночи. На часах 05:45, дороги практически пустые. Внезапно на перекрестке Малышева – Московская раздается сильный хлопок и звуки разбитых стекол.

Коричневая Kia Rio протаранила четыре автомобиля, словно шар для боулинга, летящий выбивать «страйк». Очевидцы бегут помогать пострадавшим, но уже слишком поздно – в зажатой меж двух машин «десятке» мгновенно скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Последний ехал из аэропорта к жене и дочке. За 20 минут до смерти он отправит любимой Ирине последнее сообщение «Открывай дверь, я подъезжаю».

У молодых парней из «десятки» не было шансов выжить. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пока спасатели пытаются разрезать двери искореженной легковушки, виновник «торжества» пытается понять, что же произошло. За рулем 23-летний студент архитектурной академии художник Владимир Васильев, на пассажирском сиденье – его лучший друг Глеб Березкин. Глаза по пять копеек, а в качестве оправдания лишь одна фраза «Да у нас тормоза отказали!».

«ЧИСТЫЕ» АНАЛИЗЫ ОТ ПАПЫ СИЛОВИКА

Общественность возмущена выходкой Васильева и требует наказать его по всей строгости, что ждет любителей погонять пьяными. Но результаты первой экспертизы повергают город в шок – в момент аварии Владимир был трезв. Главное следственное управление свердловского главка МВД направляет анализы на повторное исследование, но уже в Челябинск. И снова ничего – мочу художника вновь признают «чистой». После выписки из больницы Васильев приходит на допрос, раскаивается перед камерой и отправляется в изолятор. А уже через 48 часов суд арестовывает его.

Васильев и его друг Глеб Березкин. Фото: СОЦСЕТИ

Для обычного ДТП в деле остается слишком много вопросов и его передают в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственный комитета. Выяснять подробности преступления поручено полковнику юстиции Алексею Кондину. Один из лучших сыщиков Урала буквально сразу же назначает новую экспертизу, но уже проверяет не то, что в анализах, а кому они принадлежат. Выяснилось, что утром после аварии в больнице в баночку помочился не Васильев, а его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Но привлечь силовика к ответственности не удалось, как и врача, который отвечал за забор мочи.

- Статья 309 УК «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», которая предполагает подкуп эксперта либо угрозы убийством, применения насилия опасного для жизни и здоровья, шантаж, не может быть применена к Андрею Васильеву, поскольку нет доказательств воздействия Васильева старшего на экспертов при помощи указанных средств, - объясняет адвокат Антон Штолль. - Также нет каких-либо доказательств, что высокопоставленный силовик использовал свое служебное положение для давления на экспертов. Статья предполагает фальсификацию доказательств виновным лицом. А это мог сделать эксперт, медсестра, сотрудник полиции.

ДА Я КРАСКИ НАДЫШАЛСЯ!

Как выяснилось, в ту ночь Васильев был в компании друзей на квартире Глеба Березкина. С первыми лучами солнца приятели решили поехать домой к Владимиру, чтобы привезти новую порцию спиртного. Видимо, чтобы не заказывать такси, в качестве средства передвижения было принято решение поехать сами на машине Никиты Фомина.

Утром парень узнал, что его автомобиль в хлам разбивают в центре города и пишет заявление об угоне. Мол, Васильев достал ключи из кармана куртки и дал по газам. На допросах вся компания до последнего покрывает друга.

- Володя приехал к нам, но не пил! – написано в протоколах допроса

Такие же слова сказал и Глеб Березкин, которому после аварии пришлось несколько месяцев провести в инвалидном кресле, а потом передвигаться на костылях.

- Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - рассказал на допросе следователю Глеб Березкин.

Сам же Васильев не придумал ничего оригинальнее чем, пожаловаться на здоровье и внезапный припадок во время ДТП. Но все эти «версии» были опровергнуты в ходе следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794096" frameborder="0"></iframe> Годовщина страшной аварии на Малышева в Екатеринбурге.Корреспонденты "КП" пообщались со следователем СКР, который допрашивал Владимира ВасильеваАлексей БУЛАТОВ

- Самым сложным было выяснить, был Васильев пьян или нет, - рассказал «КП» полковник юстиции Алексей Кондин. – Когда факт подмены мочи был установлен, Васильева стали считать водителем, который отказался от прохождения освидетельствования. А значит, он попадает под пункт статьи УК «управление транспортным средством в состоянии опьянения». Сам Васильев объяснил, что за рулем ему стало плохо, и он не мог управлять автомобилем. Якобы, у него были проблемы со здоровьем после того, как он красил помещение со сломанным респиратором.

Следователи также изъяли записи с камер видеонаблюдения. На записях отчетливо видно, что Kia маневрирует.

- Была проведена автотехническая экспертиза. Согласно заключению, скорость автомобиля была от 94,7 до 155,5 км/ч, - добавил Алексей Кондин.

Из-за пандемии коронавируса суд по делу Васильева затянулся и возобновится лишь 11 августа. За пьяную аварию с двумя погибшими и угон ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

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