«Весь дом знает, что с ним случилось»: после смертельной аварии на Малышева друг Владимира Васильева ходит с тростью

Сегодня виновник аварии на Малышева Владимир Васильев во второй раз попытался выйти на свободу, но Свердловский областной суд вновь отказал ему в смягчении меры пресечения. Ранним утром 4 августа уличный художник на высокой скорости протаранил четыре машины. В результате столкновения погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Уже в ходе расследования выяснилось, что виновник ДТП пытался подменить анализ своей мочи и в этом ему помогал отец (Андрей Васильев, полковник Росгвардии в отставке – прим.ред.).

В ходе заседания выяснились интересные детали: лучший друг Васильева – Глеб Березкин признан потерпевшим по уголовному делу.

- Следователь сказала, что Березкин получил травмы, от которых до сих пор не может восстановиться. Якобы он в инвалидной коляске теперь передвигается, - рассказала «КП» гражданская жена погибшего пассажира такси Ирина Алферова.

Васильев и Березкин учились в одной школе на ЖБИ. Фото: СОЦСЕТИ

Новости об инвалидной коляске шокировали нас. Мы своими глазами видели Березкина, когда он лежал с Васильевым в больнице № 24. Тогда по его состоянию и внешнему виду ничего не предрекало таких последствий. У пассажира Kia Rio были сломаны ребра и поврежден голеностоп. Поэтому мы и отправились домой к Глебу, чтобы своими глазами увидеть, правда ли это. Кстати именно там друзья куролесили в ночь перед аварией.

ПРЕЗРЕНИЕ СОСЕДЕЙ

Застать Березкина дома получилось не сразу, и чтобы не терять времени зря мы решили спросить о нем ближайших соседей. Молодая мама из квартиры напротив оказалась, очень разговорчивой и с радостью пообщалась с нами.

- Конечно же, мы знаем о нем. Весь дом знает, что с ним случилось. Как только появились фотографии с места аварии, мы с мужем его узнали.

- А он, правда в инвалидной коляске теперь ездит?

- Чего?! Ложь и провокация! Ходит он! Правда, с тростью. Доездился парень.

- С ним не общались после этого? Не спрашивали про случившееся?

- Да о чем с ним говорить?! По ним с дружком тюрьма плачет. Двух мужиков угробили.

После больницы Глеб отправился домой, а его друг Вова - в СИЗОФото: Олег ГАЛИМОВ

ИСПУГАЛСЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Буквально через пять минут после беседы с соседкой хлопнула входная дверь на первом этаже, а после начал доноситься странный стук. Старенький лифт начал подниматься и через считанные секунды из него вышел обросший высокий парень с синей тростью. Это был Глеб Березкин. Тот самый парень, что кричал после столкновения об «отказавших тормозах». Но тогда он был в таком же неадекватном состоянии, как и его друг Васильев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749392" frameborder="0"></iframe> После аварии на Малышева не может нормально ходить.Алексей БУЛАТОВ

На наши вопросы Глеб так и не ответил, а лишь в спешке испуганно скрылся за металлической дверью. Видимо, не хочет усугублять положение Вовы Васильева. Когда четыре месяца назад я навещал его в палате – он хотя бы оправдывался.

Васильев признал вину частично

Следствие по делу продолжается. Васильев пробудет в СИЗО до 12 февраля. За смерть двух человек и угон машины ему грозит до 20 лет колонии.

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